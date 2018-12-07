Мадрид ожидает прибытие до 500 агрессивных болельщиков на финал Кубка Либертадорес

Источник: AFP 2018

По его словам, власти работают для обеспечения «максимальной безопасности» в ходе матча между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». «Национальная полиция [Испании] тесно сотрудничает с аргентинской полицией, — отметил делегат правительства. — Существует группа из 400−500 болельщиков, которые особенно агрессивные».

По данным местных СМИ, ожидается, что в день матча порядок в Мадриде будут обеспечивать несколько тысяч стражей порядка, в том числе 1,4 тыс. полицейских по борьбе с беспорядками.

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной игры финала, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе клуба «Ривер Плейт» («Монументаль»), болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус с футболистами «Бока Хуниорс», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. На прошлой неделе Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.