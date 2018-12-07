Владимир Муханов объявил об уходе из «Актобе» и объяснил свое решение
Россиянин Владимир Муханов покинул пост главного тренера «Актобе». Об этом в интервью
Россиянин Владимир Муханов покинул пост главного тренера «Актобе». Об этом в интервью
Во второй раз «Актобе» Муханов возглавил в мае 2017 года. Под его руководством клуб за полтора сезона провел 55 матчей, в которых одержал 19 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение.
Причиной ухода 64-летнего Муханова стали проблемы со здоровьем. Ему предстоит операция.
«Самочувствие Владимира Васильевича ухудшилось еще полгода назад и, если вы помните, он отсутствовал на выездной игре против “Жетысу”. Ситуация обострялась с каждым месяцем. Минувшей осенью это стало уже серьезной проблемой. Васильевичу предстоит перенести операцию в феврале. Откладывать уже некуда. Мы даем Владимиру Васильевичу возможность подлечиться, после чего, в случае восстановления здоровья, можно поднять вопрос о его возвращение в клуб», — сказал Смаков.
По словам Муханова, проблемы с суставом беспокоят его последние годы, но он все время откладывал операцию.
«Да, мне предстоит операция. Поэтому, переговорив с Саматом Смаковым, пришли к решению прекратить сотрудничество по состоянию моего здоровья. Меня давно беспокоит проблема с суставом, и операцию надо было делать еще несколько лет назад, но по разным причинам она все время откладывалась. Хочу поблагодарить лично Самата Кабировича, тренерский штаб, специалистов, офис и, конечно, команду. Несмотря ни на что, во многом не благодаря, а вопреки, мы смогли добиться неплохого результата. И я считаю, что мы выполнили задачу, заняв четвертое место, потому что в снятии шести очков команда не виновата. Отдельно хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам. То, что они — лучшие в Казахстане, это даже не обсуждается. Если бы не болельщики, было бы гораздо труднее добиться успеха. Порой матчи “вытаскивались” именно благодаря их сумасшедшей поддержке. Операция запланирована на начало февраля. Затем потребуется два месяца на реабилитацию. Образно говоря, к маю, даст бог, буду снова в строю. Если буду нужен и, если позовут, приду без раздумий. Потому что для меня “Актобе”, как я уже неоднократно говорил, — родная команда. Верю, что клуб с богатой историей и традициями сохранит свое место в
Отметим, что Муханов также тренировал «Актобе» 2006 по 2012 год — за это время команда трижды стала чемпионом Казахстана, по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали, выиграла Кубок и два Суперкубка страны.
«Футбольный клуб “Актобе” благодарит Владимира Васильевича за внесенный вклад в развитие актюбинского футбола. Здоровья и скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении
Кроме «Актобе», Муханов в сезонах-2003 и 2004 работал в «Тоболе», завоевав серебряные и бронзовые медали чемпионата Казахстана, в 2005 году — в «Женисе», с которым выиграл Кубок, а с 2015 по май 2017 года — в «Окжетпесе».