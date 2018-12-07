Владимир Муханов объявил об уходе из «Актобе» и объяснил свое решение

«Да, мне предстоит операция. Поэтому, переговорив с Саматом Смаковым, пришли к решению прекратить сотрудничество по состоянию моего здоровья. Меня давно беспокоит проблема с суставом, и операцию надо было делать еще несколько лет назад, но по разным причинам она все время откладывалась. Хочу поблагодарить лично Самата Кабировича, тренерский штаб, специалистов, офис и, конечно, команду. Несмотря ни на что, во многом не благодаря, а вопреки, мы смогли добиться неплохого результата. И я считаю, что мы выполнили задачу, заняв четвертое место, потому что в снятии шести очков команда не виновата. Отдельно хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам. То, что они — лучшие в Казахстане, это даже не обсуждается. Если бы не болельщики, было бы гораздо труднее добиться успеха. Порой матчи “вытаскивались” именно благодаря их сумасшедшей поддержке. Операция запланирована на начало февраля. Затем потребуется два месяца на реабилитацию. Образно говоря, к маю, даст бог, буду снова в строю. Если буду нужен и, если позовут, приду без раздумий. Потому что для меня “Актобе”, как я уже неоднократно говорил, — родная команда. Верю, что клуб с богатой историей и традициями сохранит свое место в премьер-лиге. В любом случае, я буду внимательно следить за выступлением команды и переживать за нее», — отметил Муханов.