Футболист сборной Армении покинул казахстанский клуб

28-летний хавбек пополнил талдыкорганский клуб в начале текущего года, подписав контракт до 31 декабря. При этом семиреченцы не стали продлевать с ним трудовое соглашение.

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В 31-м матче КПЛ Малакян забил два гола и отдал одну голевую передачу, тогда как «Жетысу» завершил чемпионат на шестом месте.

Отметим, что Малакян является воспитанником футбольной школы «Пюник», за который выступал с 2007 по 2012 годы. На родине также играл за «Бананц», «Алашкерт», «Ширак», а за границей защищал цвета чешских клубов «Виктория Пльзень», «Динамо Ческе-Будеевице» и украинской «Стали».