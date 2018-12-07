Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро. Как это возможно?
Все грани сумасшествия Маурицио Дзампарини.
Все грани сумасшествия Маурицио Дзампарини.
Итальянский бизнесмен Маурицио Дзампарини — один из самых одиозных футбольных функционеров в истории. На днях он продал клуб «Палермо», которым управлял с 2002 года, некой британской компании за символическую сумму в 10 евро.
В конце прошлого десятилетия «Палермо» завершал сезон серии А в пятерке лучших команд, выигрывал Кубок Италии и участвовал в Лиге Европы. Стиль управления клубом Дзампарини граничил между гениальностью и безумием, пока окончательно не съехал во второй вариант.
Пора проводить удивительную эпоху.
Первое, что вспоминают при разговоре о бывшем владельцем «Палермо», — это его страсть к увольнению тренеров. В первый же сезон он сменил четырех спецалистов: Роберто Пруццо проработал пять дней после воцарения Дзампарини, Эцио Глереан был уволен после первого тура, Даниэле Аригони продержался целых 22 тура, а Недо Сонетти был отправлен в отставку по окончании сезона.
В дальнейшем Дзампарини лишь немного сбавил обороты и увольнял по 2.8 тренера за сезон, что в итоге привело к фантастической цифре в 45 увольнений за 16 лет. Он, смеясь, называл этот процесс своим любимым хобби и часто сожалел о том, что вспылил и отпустил того или иного специалиста. «Давайте я не буду подсчитывать сумму, которую потратил на разных тренеров, иначе застрелюсь. 10 миллионов евро? Возможно, больше», — откровенничал владелец «Палермо».
В «Палермо» успели поработать многие видные специалисты — Спаллетти и Дзаккерони, Пранделли и Гвидолин. Однажды Дзампарини даже пошутил, что в следующем сезоне будет тренировать команду сам. Не все сразу поняли, что это шутка.
Может быть, с тренерами Дзампарини обходился чересчур вольно, но зато он знал толк в скаутах. Рино Фоски, Вальтер Сабатини, Джоржо Перинетти — эти люди через «Палермо» открыли для европейского футбола многих звезд.
Здесь начинали свою большую карьеру молодые итальянцы — Кристиана Дзаккардо и Андреа Бардзальи «Палермо» покупал за 2 миллиона евро каждого, Маттео Дармиан был выкуплен из молодежного состава «Милана» за 800 тысяч евро. Но самые большие успехи сицилийского клуба пришлись на южноамериканский рынок.
Выступавший за уругвайский «Данубио» Эдинсон Кавани получил имя именно в «Палермо». Аргентинец Хавьер Пасторе выступал за скромный «Уракан», но уже котировался высоко, поэтому здесь Дзампарини раскошелился на 42 миллиона евро. Наконец, Пауло Дибала был вывезен в Италию всего через 7 месяцев после дебюта за взрослую команду «Институто».
Двоих последних Дзампарини особенно любил, предсказывал обоим «Золотые мячи» и сравнивал с сильнейшими футболистами своего времени. Пасторе у него был «новым Зиданом», а Дибала — «новым Месси». Обоим были гарантированы места в стартовом составе команды. «Если
Наверное, бизнесмен, владеющий футбольным клубом на Сицилии, не может
Мишель Платини, грозивший запретить «Палермо» проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Пауло», по мнению Дзампарини, «заслуживал пинка под зад».
«Блаттер называет нас расистами, но он сам настоящий расист. Он даже не хотел вручать нам трофей, когда мы выиграли чемпионат мира. И не пришел на церемонию награждения. Блаттеру, как и Платини, следует дать пинка под зад. Бюрократизм завладел футболом», — не жалел никого пламенный оратор.
В марте прошлого года Дзампарини уже пытался продать «Палермо». Сложив с себя полномочия президента клуба, он договорился с 33-летним американцем итальянского происхождения Полом Баккальини.
Итальянцы были уверены, что «Палермо» переходит в руки еще более сумасшедшего человека, хотя раньше это казалось невозможным. К счастью или к сожалению, эксцентричный телеведущий так и не смог предоставить обещанных финансовых средств, и сделку пришлось отменить, хотя президентские полномочия Дзампарини возвращать себе не стал.
В
Продажа клуба связана с обвинениями итальянской прокуратуры в финансовых махинациях, хотя Дзампарини всегда публично утверждал, будто бы он единственный футбольный функционер в стране, не совершавший незаконных сделок. Новые владельцы ничего не заплатили за сам клуб, но взяли на себя обязательства по погашению долгов на сумму 22,8 миллиона евро.
«Палермо» открывает новую страницу в истории. В ней уже не будет хулиганской харизмы бывшего босса, но с другой стороны, разве может так резко стать нормальным клуб, расположенный на Сицилии?