Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро. Как это возможно?

Итальянский бизнесмен Маурицио Дзампарини — один из самых одиозных футбольных функционеров в истории. На днях он продал клуб «Палермо», которым управлял с 2002 года, некой британской компании за символическую сумму в 10 евро.

В конце прошлого десятилетия «Палермо» завершал сезон серии А в пятерке лучших команд, выигрывал Кубок Италии и участвовал в Лиге Европы. Стиль управления клубом Дзампарини граничил между гениальностью и безумием, пока окончательно не съехал во второй вариант.

Пора проводить удивительную эпоху.

45 уволенных тренеров за 16 лет

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq2H95RnQ3M/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq2H95RnQ3M/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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L'addio commovente di #Zamparini: "Pur con la diversità di un uomo del nord ho amato e amo la vostra città ed i vostri costumi. Ogni volta che tornerò vorrei essere accolto come uno di voi. Con profonda tristezza e molto affetto vi saluto”</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/napoletani_sinascenonsidiventa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Napoletani SiNasceNonSiDiventa</a> (@napoletani_sinascenonsidiventa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-01T13:03:24+00:00">1 Дек 2018 в 5:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первое, что вспоминают при разговоре о бывшем владельцем «Палермо», — это его страсть к увольнению тренеров. В первый же сезон он сменил четырех спецалистов: Роберто Пруццо проработал пять дней после воцарения Дзампарини, Эцио Глереан был уволен после первого тура, Даниэле Аригони продержался целых 22 тура, а Недо Сонетти был отправлен в отставку по окончании сезона.

В дальнейшем Дзампарини лишь немного сбавил обороты и увольнял по 2.8 тренера за сезон, что в итоге привело к фантастической цифре в 45 увольнений за 16 лет. Он, смеясь, называл этот процесс своим любимым хобби и часто сожалел о том, что вспылил и отпустил того или иного специалиста. «Давайте я не буду подсчитывать сумму, которую потратил на разных тренеров, иначе застрелюсь. 10 миллионов евро? Возможно, больше», — откровенничал владелец «Палермо».

В «Палермо» успели поработать многие видные специалисты — Спаллетти и Дзаккерони, Пранделли и Гвидолин. Однажды Дзампарини даже пошутил, что в следующем сезоне будет тренировать команду сам. Не все сразу поняли, что это шутка.

Звезды европейского футбола

Может быть, с тренерами Дзампарини обходился чересчур вольно, но зато он знал толк в скаутах. Рино Фоски, Вальтер Сабатини, Джоржо Перинетти — эти люди через «Палермо» открыли для европейского футбола многих звезд.

Здесь начинали свою большую карьеру молодые итальянцы — Кристиана Дзаккардо и Андреа Бардзальи «Палермо» покупал за 2 миллиона евро каждого, Маттео Дармиан был выкуплен из молодежного состава «Милана» за 800 тысяч евро. Но самые большие успехи сицилийского клуба пришлись на южноамериканский рынок.

Выступавший за уругвайский «Данубио» Эдинсон Кавани получил имя именно в «Палермо». Аргентинец Хавьер Пасторе выступал за скромный «Уракан», но уже котировался высоко, поэтому здесь Дзампарини раскошелился на 42 миллиона евро. Наконец, Пауло Дибала был вывезен в Италию всего через 7 месяцев после дебюта за взрослую команду «Институто».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ypeiclS1_X/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ypeiclS1_X/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/paulodybala/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Paulo Dybala</a> (@paulodybala) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-02-03T17:52:26+00:00">3 Фев 2015 в 9:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Двоих последних Дзампарини особенно любил, предсказывал обоим «Золотые мячи» и сравнивал с сильнейшими футболистами своего времени. Пасторе у него был «новым Зиданом», а Дибала — «новым Месси». Обоим были гарантированы места в стартовом составе команды. «Если кто-то не будет ставить Дибалу в основу, получит от меня пинка под зад», — заявил как-то Дзампарини. А когда нашелся смельчак, усадивший в запас Пасторе, президент вновь вспылил: «Не включать Пасторе в стартовый состав — оскорбление для всего футбола. Я считаю своего тренера трусом».

Авторитетов не существует

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpgiDJJgI6Q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpgiDJJgI6Q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tifosipalermo.it/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> TifosiPalermo.it</a> (@tifosipalermo.it) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-29T07:16:38+00:00">29 Окт 2018 в 12:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наверное, бизнесмен, владеющий футбольным клубом на Сицилии, не может кого-либо бояться. Поэтому Дзампарини всегда говорил то, что думал, не взирая на чины и фамилии."Система не меняется. Глава бюрократов Инфантино был ее частью долгие годы. Если его выбрали главой ФИФА, значит он просто купил больше голосов, чем шейх. И пусть меня дисквалифицируют за эти слова, — за это откровение обличитель футбольной бюрократии заплатил штраф в 18 тысяч евро.

Мишель Платини, грозивший запретить «Палермо» проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Пауло», по мнению Дзампарини, «заслуживал пинка под зад».

«Блаттер называет нас расистами, но он сам настоящий расист. Он даже не хотел вручать нам трофей, когда мы выиграли чемпионат мира. И не пришел на церемонию награждения. Блаттеру, как и Платини, следует дать пинка под зад. Бюрократизм завладел футболом», — не жалел никого пламенный оратор.

Первая попытка продажи

В марте прошлого года Дзампарини уже пытался продать «Палермо». Сложив с себя полномочия президента клуба, он договорился с 33-летним американцем итальянского происхождения Полом Баккальини.

Итальянцы были уверены, что «Палермо» переходит в руки еще более сумасшедшего человека, хотя раньше это казалось невозможным. К счастью или к сожалению, эксцентричный телеведущий так и не смог предоставить обещанных финансовых средств, и сделку пришлось отменить, хотя президентские полномочия Дзампарини возвращать себе не стал.

Что пошло не так?

В какой-то момент «Палермо» свернул не туда. Тренерская чехарда не могла проходить безболезненно для команды, репутация владельца клуба стала ограничивать круг претендентов, желавших поработать в сицилийском коллективе. Дзампарини перестал угадывать со скаутами, продал накопленных звезд и снизил финансовые вливания в команду. «Палермо» упал в серию Б, откуда не смог выбраться до сих пор.

Продажа клуба связана с обвинениями итальянской прокуратуры в финансовых махинациях, хотя Дзампарини всегда публично утверждал, будто бы он единственный футбольный функционер в стране, не совершавший незаконных сделок. Новые владельцы ничего не заплатили за сам клуб, но взяли на себя обязательства по погашению долгов на сумму 22,8 миллиона евро.