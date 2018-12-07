70 девушек и веселящий газ. Что мы узнали из расследования об игроках «Арсенала»

Источник: AP 2018

Вчера за полночь по московскому времени закончился зрелищный матч «МЮ» — «Арсенал». Куча стычек, четыре гола и ни одного победителя. Подробнее об этой игре можно почитать тут.

А сегодня главной новостью АПЛ стало расследование газеты the Sun о вечеринке футболистов «Арсенала». Эта история вышла на первой полосе в номере за 7 декабря. Заголовок: «HIGH GOON» переводится «Канонир под кайфом». Ещё может быть переведено, как «Болван под кайфом». Судя по всему, тут ещё обыгрывается название фильма «High noon» («Ровно в полдень»).

Издание утверждает:

1. Вечеринка случилась в августе, за несколько дней до старта сезона в ночном клубе Tape в Вест-Энде (западной части Лондона).

2. Участвовала дюжина футболистов, к которым присоединились 70 девушек.

3. Счёт футболистов составил от 25 до 30 тыс. фунтов стерлингов.

4. Футболисты употребляли:

— шампанское Dom Perignon (2 тыс. фунтов);

— водку Ciroc (2 тыс. фунтов);

— Hennessy VS Scotch (2,5 тыс. фунтов);

— веселящий газ.



Последний пункт вызвал наибольший резонанс. Тем более что на сайте газеты опубликовали видео из клуба. На нём видно, как футболисты вдыхают содержимое шариков.

Издание отмечает, что, несмотря на название «Веселящий газ», это опасное развлечение. Особенно при смешивании с алкоголем. Газ вызывает не только эйфорию, но и головокружение с галлюцинациями. Затем наступают головные боли и сильная усталость. Большая доза может привести к коме или даже смерти. Постоянное употребление газа ведёт к болям, онемению и потере концентрации, которые остаются надолго.

Газета также приводит комментарий анонимного свидетеля, которая рассказала:

— Принесли коробки с веселящим газом, и футболисты начали его вдыхать. Я никогда не видела ничего подобного. Смотрелось достаточно дико. Озил глубоко вдохнул газ, и показалось, что потерял сознание, опустившись на сидение. Молодому игроку с вьющимися волосами тоже предложили, и эффект был ещё хуже. Он вдохнул, потом отключился и упал набок на диван.

Речь идёт о Гюэндузи. По видео можно идентифицировать футболистов, которые дышали веселящим газом: Ляказетт, Обамеянг, Озил, Колашинац и уже упомянутый Гюэндузи. Также на съёмке можно обнаружить Мхитаряна и Мустафи, которые не пробовали содержание шаров, по данным издания.

Напомним, что «Арсенал» начал этот сезон в АПЛ с двух поражений:

1-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:2.

2-й тур. «Челси» — «Арсенал» — 3:2.