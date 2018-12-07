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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» отправит Винисиуса в аренду

«Реал» собирается отправить нападающего Винисиуса Жуниора в аренду.

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Источник: Reuters

Как утверждает портал Goal, главный тренер «королевского клуба» Сантьяго Солари считает, что 18-летний бразилец пока не готов к выступлениям за основную команду.

Основным претендентом на форварда является «Вальядолид».

Винисиус был представлен в качестве игрока «Реала» 20 июля 2018 года. Он провел 7 матчей за «королевский клуб», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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