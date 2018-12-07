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19:52 (мск), источник: ТАСС

Детские команды в Англии смогут выпускать 12-го футболиста, крупно уступая в счете

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) позволит детским командам выпускать на поле 12-го игрока при крупном счете в пользу соперника. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

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Дополнительный игрок сможет выходить на поле при преимуществе соперника от четырех мячей. Руководители FA надеются таким образом поднимать моральный настрой детских команд в неудачных матчах и сохранять их интерес к игре. Новое правило введут для соревнований, в которых выступают игроки от шести до 10 лет.

Согласно классическим правилам, на поле от каждой команды должно находиться по 10 полевых игроков и одному вратарю. Решения об изменении правил принимает Международная федерация футбола совместно с Международным советом футбольных ассоциаций. Правила в локальных детских турнирах контролируют организаторы и национальные федерации.

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