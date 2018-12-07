Детские команды в Англии смогут выпускать 12-го футболиста, крупно уступая в счете

Дополнительный игрок сможет выходить на поле при преимуществе соперника от четырех мячей. Руководители FA надеются таким образом поднимать моральный настрой детских команд в неудачных матчах и сохранять их интерес к игре. Новое правило введут для соревнований, в которых выступают игроки от шести до 10 лет.
Согласно классическим правилам, на поле от каждой команды должно находиться по 10 полевых игроков и одному вратарю. Решения об изменении правил принимает Международная федерация футбола совместно с Международным советом футбольных ассоциаций. Правила в локальных детских турнирах контролируют организаторы и национальные федерации.