Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь0
Шахтер Д3
Футбол. Премьер-лига
8.12
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Премьер-лига
8.12
ЦСКА
Енисей
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Брёйне и Агуэро из-за травм не помогут «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Футболисты «Манчестер Сити» полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Серхио Агуэро пропустят гостевой матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

Наверх
Источник: AP 2018

Оба игрока не успели восстановиться от травм, сообщает Sky Sports.

В этом сезоне АПЛ Де Брёйне из-за повреждений колена принял участие только в трёх матчах (все — не в основе) за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями. Агуэро сыграл в 13 встречах (все — в основе) за клуб, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Манчестер Сити» (41 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Челси» (31) — на четвёртой строчке.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 8 декабря.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Самые красивые биатлонистки нового сезона!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь