Де Брёйне и Агуэро из-за травм не помогут «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

В этом сезоне АПЛ Де Брёйне из-за повреждений колена принял участие только в трёх матчах (все — не в основе) за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями. Агуэро сыграл в 13 встречах (все — в основе) за клуб, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.