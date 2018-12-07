Де Брёйне и Агуэро из-за травм не помогут «Манчестер Сити» в матче с «Челси»
Футболисты «Манчестер Сити» полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Серхио Агуэро пропустят гостевой матч 16-го тура английской
Футболисты «Манчестер Сити» полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Серхио Агуэро пропустят гостевой матч 16-го тура английской
Оба игрока не успели восстановиться от травм, сообщает Sky Sports.
В этом сезоне АПЛ Де Брёйне
«Манчестер Сити» (41 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице английской
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 8 декабря.