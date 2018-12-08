«Лион» готов продать Фекира в зимнее трансферное окно

Действующий контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года. Президент клуба попросил 25-летнего игрока принять решение о подписании нового соглашения до конца этого года. Если нападающий откажется продлевать сотрудничество, «Лион» будет готов продать его этой зимой.

Интерес к Набилю проявляют мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который был близок к трансферу игрока минувшим летом.