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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» готов продать Фекира в зимнее трансферное окно

Руководство «Лиона» не будет препятствовать уходу из клуба нападающего Набиля Фекира в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает L'Équipe.

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Действующий контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года. Президент клуба попросил 25-летнего игрока принять решение о подписании нового соглашения до конца этого года. Если нападающий откажется продлевать сотрудничество, «Лион» будет готов продать его этой зимой.

Интерес к Набилю проявляют мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который был близок к трансферу игрока минувшим летом.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Фекир забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах. В Лиге чемпионов форвард записал в актив 2 мяча и 2 голевых паса в 4 встречах.

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