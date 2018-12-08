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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» разгромил «Портимоненсе» в 12-м туре чемпионата Португалии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» на своем поле разгромили «Портимоненсе» в 12-м туре чемпионата Португалии.

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Источник: AP 2018

Матч, прошедший в пятницу в Порту, завершился волевой победой хозяев со счетом 4:1. Дубль оформил Мусса Марега (23-я и 64-я минуты), еще по голу забили Тикиньо Соарес (57) и Ясин Браими (59). У «Портимоненсе» отличился Витор Тормена (9).

«Порту» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В Москве португальская команда выиграла со счетом 3:1, а на своем поле «Порту» разгромил «красно-зеленых» — 4:1.

В заключительном туре 11 декабря «Локомотив» сыграет в Гельзенкирхене с «Шальке», а «Порту» сыграет на выезде с турецким «Галатасараем». «Локомотив» ранее лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но для выхода в плей-офф Лиги Европы железнодорожникам нужна победа над немецкой командой и потеря «Галатасараем» очков в матче с «Порту».

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