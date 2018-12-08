«Порту» разгромил «Портимоненсе» в 12-м туре чемпионата Португалии

Матч, прошедший в пятницу в Порту, завершился волевой победой хозяев со счетом 4:1. Дубль оформил Мусса Марега (23-я и 64-я минуты), еще по голу забили Тикиньо Соарес (57) и Ясин Браими (59). У «Портимоненсе» отличился Витор Тормена (9).

«Порту» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В Москве португальская команда выиграла со счетом 3:1, а на своем поле «Порту» разгромил «красно-зеленых» — 4:1.