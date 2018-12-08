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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Агент сообщил о переходе «опального» воспитанника «Кайрата» в российский клуб

Агент воспитанника «Кайрата» Акмаля Бахтиярова Дмитрий Селюк сообщил о переходе игрока в российский клуб ФНЛ «Сочи».

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«Хочу поздравить ФК Сочи с приобретением очень талантливого 20-летнего футболиста из Казахстана Акмаля Бахтиярова. Уверен, в будущем Сочи будет гордиться, что этот футболист играл в их клубе. Его называют новым Мхитаряном, новым Месси, но он — Акмаль Бахтияров», — написал в твиттере Селюк.

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Отметим, что Бахтияров является воспитанником «Кайрата». С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В нынешнем сезоне забил один гол и отметился двумя ассистами в четырех матчах Кубка Казахстана, где «Кайрат» играл только казахстанским составом. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 14 играх первой лиги за «Кайрат А».

Кроме того, Бахтияров прошел все юношеские сборные Казахстана, а в марте дебютировал в официальном матче за «молодежку», выйдя на замену в победной игре отбора на Евро-2019 против Люксембурга (3:0).

В конце июня Бахтияров самовольно покинул алматинскую команду, несмотря на действующий контракт. В официальном заявлении «Кайрата» отмечалось, что клуб принял все меры для возвращения игрока, но был вынужден подать жалобу в Палату по разрешению споров (ПРС).

В итоге полузащитника оштрафовали на 500 тысяч тенге и дисквалифицировали на шесть месяцев. Причем наказание распространялось на все турниры, проводимые под эгидой ПФЛК (Профессиональная футбольная лига), — это премьер-лига, а также первая и вторая лиги.

До перехода в «Сочи» игрок выступал за команду из армянской премьер-лиги «Арцах».

Новый клуб футболиста после 24 туров занимает шестое место из 16 в российской ФНЛ (Футбольная национальная лига). Второй круг первенства возобновится 3 марта.

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