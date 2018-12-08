ПФЛК назвала список 22-х лучших футболистов первой лиги Казахстана-2018
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте опубликовала список 22-х лучших футболистов первой лиги сезона-2018.
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте опубликовала список 22-х лучших футболистов первой лиги сезона-2018.
Лучшие игроки были определены на основе опроса главных тренеров первенства. Специалисты представили свой вариант команды, указав по два футболиста на каждую позицию. Полученные данные были систематизированы в единую сборную.
Вратари:
1. Ярослав Багинский, «Окжетпес»;
2. Самат Отарбаев, «Тараз».
Левые защитники:
1. Асхат Балтабеков, «Жетысу Б»;
2. Сергей Кейлер, «Кайрат А».
Левые центральные защитники:
1. Нурлан Даиров, «Окжетпес»;
2. Илья Воротников, «Тараз».
Правые центральные защитники:
1. Ренат Абдулин, «Окжетпес»;
2. Владимир Седельников, «Кыран».
Правые защитники:
1. Максат Амирханов, «Тараз»;
2. Виктор Крюков, «Окжетпес».
Центральные полузащитники:
1. Виталий Гошкодеря, «Окжетпес»;
2. Артем Касьянов, «Окжетпес».
Атакующие полузащитники:
1. Максим Котов, «Кайрат А»;
2. Абзал Таубай, «Тараз».
Левые полузащитники:
1. Сергей Дудкин, «Алтай»;
2. Рашид Люхай, «Кайрат А».
Правые полузащитники:
1. Алибобо Рахматуллаев, «Кыран»;
2. Жандос Солтан, «Алтай».
Нападающие:
1−2. Аблайхан Махамбетов, «Кыран»; Санат Жумаханов, «Окжетпес»;
3−4. Никита Баженов, «Окжетпес»; Алишер Сулей, «Тараз».
Отметим, что по итогам сезона 2018 года в первой лиге Казахстана в