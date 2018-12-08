ПФЛК назвала список 22-х лучших футболистов первой лиги Казахстана-2018

Лучшие игроки были определены на основе опроса главных тренеров первенства. Специалисты представили свой вариант команды, указав по два футболиста на каждую позицию. Полученные данные были систематизированы в единую сборную.

Отметим, что по итогам сезона 2018 года в первой лиге Казахстана в премьер-лигу отобрались «Окжетпес» и «Тараз», при этом «элиту» покинули «Кызыл-Жар СК» и «Акжайык».