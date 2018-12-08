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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК назвала список 22-х лучших футболистов первой лиги Казахстана-2018

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте опубликовала список 22-х лучших футболистов первой лиги сезона-2018.

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Лучшие игроки были определены на основе опроса главных тренеров первенства. Специалисты представили свой вариант команды, указав по два футболиста на каждую позицию. Полученные данные были систематизированы в единую сборную.

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Вратари:
1. Ярослав Багинский, «Окжетпес»;
2. Самат Отарбаев, «Тараз».

Левые защитники:
1. Асхат Балтабеков, «Жетысу Б»;
2. Сергей Кейлер, «Кайрат А».

Левые центральные защитники:
1. Нурлан Даиров, «Окжетпес»;
2. Илья Воротников, «Тараз».

Правые центральные защитники:
1. Ренат Абдулин, «Окжетпес»;
2. Владимир Седельников, «Кыран».

Правые защитники:
1. Максат Амирханов, «Тараз»;
2. Виктор Крюков, «Окжетпес».

Центральные полузащитники:
1. Виталий Гошкодеря, «Окжетпес»;
2. Артем Касьянов, «Окжетпес».

Атакующие полузащитники:
1. Максим Котов, «Кайрат А»;
2. Абзал Таубай, «Тараз».

Левые полузащитники:
1. Сергей Дудкин, «Алтай»;
2. Рашид Люхай, «Кайрат А».

Правые полузащитники:
1. Алибобо Рахматуллаев, «Кыран»;
2. Жандос Солтан, «Алтай».

Нападающие:
1−2. Аблайхан Махамбетов, «Кыран»; Санат Жумаханов, «Окжетпес»;
3−4. Никита Баженов, «Окжетпес»; Алишер Сулей, «Тараз».

Отметим, что по итогам сезона 2018 года в первой лиге Казахстана в премьер-лигу отобрались «Окжетпес» и «Тараз», при этом «элиту» покинули «Кызыл-Жар СК» и «Акжайык».

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