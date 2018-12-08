Третий балканский футболист покинул казахстанский клуб премьер-лиги

30-летний полузащитник пополнил западно-казахстанский клуб в начале 2017 года, перейдя из сербской «Войводины».

В минувшем чемпионате за «нефтяников» сыграл 23 матча и отдал один ассист при одном заработанном предупреждении.

Всего в казахстанской премьер-лиге провел 50 игр, в которых забил семь мячей.

Напомним, что в межсезонье «Атырау» также покинули сербский нападающий Предраг Сикимич и хорватский защитник Томислав Барбарич.