Третий балканский футболист покинул казахстанский клуб премьер-лиги
Сербский легионер Новица Максимович покинул «Атырау». Об этом сообщает KazFootball.kz.
Сербский легионер Новица Максимович покинул «Атырау». Об этом сообщает KazFootball.kz.
30-летний полузащитник пополнил
В минувшем чемпионате за «нефтяников» сыграл 23 матча и отдал один ассист при одном заработанном предупреждении.
Всего в казахстанской
Напомним, что в межсезонье «Атырау» также покинули сербский нападающий Предраг Сикимич и хорватский защитник Томислав Барбарич.
В сезоне 2018 года атыраусцы заняли девятое место.