Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Ростов0
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Фрозиноне
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Черноморец Од
Ворскла
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Севилья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Барселона
Футбол. Зарубежный
7.12
Леганес1
Хетафе1
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Третий балканский футболист покинул казахстанский клуб премьер-лиги

Сербский легионер Новица Максимович покинул «Атырау». Об этом сообщает KazFootball.kz.

Наверх

30-летний полузащитник пополнил западно-казахстанский клуб в начале 2017 года, перейдя из сербской «Войводины».

Читайте также
Капитан «Атырау» дисквалифицирован на четыре матча за «нападение» на судью

В минувшем чемпионате за «нефтяников» сыграл 23 матча и отдал один ассист при одном заработанном предупреждении.

Всего в казахстанской премьер-лиге провел 50 игр, в которых забил семь мячей.

Напомним, что в межсезонье «Атырау» также покинули сербский нападающий Предраг Сикимич и хорватский защитник Томислав Барбарич.

В сезоне 2018 года атыраусцы заняли девятое место.

Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Канадские легионеры помогли "Барысу" одержать третью победу подряд в КХЛ
Главные интриги 17-го тура. Полные расклады
Тренер рассказал о попытке перевезти Модрича в Россию
Фигуристы из РФ идут вторыми в финале Гран-при в парном катании
Россияне идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при
Три пары из РФ на пьедестале юниорского финала Гран-при в танцах
«Крылья Советов» принимают «Ростов» в РПЛ (трансляция)
Россиянин стал вторым в финале Гран-при среди юниоров в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь