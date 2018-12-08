Пятая команда КПЛ нацелилась на экс-игроков сборных Сенегала и Нигерии
Кызылординский «Кайсар» в зимнее межсезонье намерен значительно укрепить состав, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский «Кайсар» в зимнее межсезонье намерен значительно укрепить состав, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер команды Стойчо Младенов заинтересован в приглашении атакующих полузащитников Малика Мане и Бабатунде Адениджи.
Несомненным плюсом обоих является их универсализм.
30-летний Мане минувший сезон провел в составе «Акжайыка», забив девять голов и сделав две голевые передачи в 27 матчах чемпионата. Однако его команда заняла последнее, 12-е место и вылетела в первую лигу. При этом
В то же время кызылординцам будет непросто заполучить
Отметим, что ранее «Кайсар» покинули два легионера — игрок сборной Мартиники Матиас Курьор и кениец Пол Вере.
В КПЛ-2018 кызылординский клуб финишировал пятым, в то время как в новом сезоне руководство перед командой ставит задачу занять третье место.