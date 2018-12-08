Пятая команда КПЛ нацелилась на экс-игроков сборных Сенегала и Нигерии

Главный тренер команды Стойчо Младенов заинтересован в приглашении атакующих полузащитников Малика Мане и Бабатунде Адениджи.

Несомненным плюсом обоих является их универсализм.

30-летний Мане минувший сезон провел в составе «Акжайыка», забив девять голов и сделав две голевые передачи в 27 матчах чемпионата. Однако его команда заняла последнее, 12-е место и вылетела в первую лигу. При этом экс-футболист «Актобе» и «Тараза» имеет варианты продолжения карьеры в Азербайджане и Иране, но больше склоняется к тому, чтобы остаться в КПЛ. В 2012 году Мане провел свой единственный матч за сборную Сенегала.

В то же время кызылординцам будет непросто заполучить экс-футболиста сборной Нигерии Бабатунде Адениджи, так как «Атырау» всеми силами пытается его сохранить. За «нефтяников» он забил восемь голов и отдал четыре ассиста в 30 играх. Помимо вариантов в КПЛ у 23-летнего полузащитника есть предложения из клубов России, Бельгии и Израиля. В предыдущем клубе — болгарском «Левски» нигериец забил семь мячей в 49 играх. За сборную Нигерии провел четыре матча.

Отметим, что ранее «Кайсар» покинули два легионера — игрок сборной Мартиники Матиас Курьор и кениец Пол Вере.