«Челси» — «Манчестер Сити»: готовы ли «аристократы» к борьбе за первую тройку?

Источник: AP 2018

Ноябрь и начало декабря получаются для команды Маурицио Сарри непростыми. Все началось с домашней ничьи против «Эвертона», когда лондонцы впервые в 2018 году не смогли забить на своем поле. Затем «Челси» был уничтожен «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» — 1:3, а в последнем туре недавний участник чемпионской гонки сенсационно проиграл скромному «Вулверхэмптону» — 1:2. Причем на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «синих».

Футбол Англия 2018/2019 Тур 16, 8.12.2018, 20:30 Челси - Манчестер Сити -

Все эти неудачи случились аккурат перед матчем против «Ман Сити», по итогам которого команда Сарри вполне может оказаться вне пределов первой четверки. Сам итальянский специалист трезво оценивает возможности своих подопечных и понимает разницу в классе между «Челси» и «горожанами»: «На данный момент “Манчестер Сити” на порядок сильнее нас, — сказал Сарри в интервью клубной пресс-службе. — Нам предстоит непростая борьба за место в первой четвёрке. “Манчестер Сити” является лучшей командой Европы и, возможно, всего мира. Они имеют шансы выиграть Лигу чемпионов, но здесь многое зависит от деталей».

«Сити» действительно показывает в нынешнем сезоне самый сильный и, что чрезвычайно важно, стабильный футбол во всей Европе. Лишь дважды по ходу чемпионата подопечные Гвардиолы теряли очки и что интересно, одной из команд, сумевших сыграть вничью с «Сити», — все тот же «Вулверхэмптон».