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10:57 (мск)

«Челси» — «Манчестер Сити»: готовы ли «аристократы» к борьбе за первую тройку?

Главный матч европейского уикенда состоится в столице Англии. В Лондоне на «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» попытается реабилитироваться за последние неудачи в матче с непобедимым «Манчестер Сити».

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Источник: AP 2018

Ноябрь и начало декабря получаются для команды Маурицио Сарри непростыми. Все началось с домашней ничьи против «Эвертона», когда лондонцы впервые в 2018 году не смогли забить на своем поле. Затем «Челси» был уничтожен «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» — 1:3, а в последнем туре недавний участник чемпионской гонки сенсационно проиграл скромному «Вулверхэмптону» — 1:2. Причем на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «синих».

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 16, 8.12.2018, 20:30
Челси
-Манчестер Сити-

Все эти неудачи случились аккурат перед матчем против «Ман Сити», по итогам которого команда Сарри вполне может оказаться вне пределов первой четверки. Сам итальянский специалист трезво оценивает возможности своих подопечных и понимает разницу в классе между «Челси» и «горожанами»: «На данный момент “Манчестер Сити” на порядок сильнее нас, — сказал Сарри в интервью клубной пресс-службе. — Нам предстоит непростая борьба за место в первой четвёрке. “Манчестер Сити” является лучшей командой Европы и, возможно, всего мира. Они имеют шансы выиграть Лигу чемпионов, но здесь многое зависит от деталей».

«Сити» действительно показывает в нынешнем сезоне самый сильный и, что чрезвычайно важно, стабильный футбол во всей Европе. Лишь дважды по ходу чемпионата подопечные Гвардиолы теряли очки и что интересно, одной из команд, сумевших сыграть вничью с «Сити», — все тот же «Вулверхэмптон».

Манчестерцы выиграли у «Челси» три из последних четырех матчей, проводившихся в Лондоне. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» и в этот раз считают «Сити» фаворитом матча, но на его победу предлагается очень неплохой коэффициент — 1,90. Успех «Челси» оценен коэффициентом 3,75. Если же вы ждете от суперпротивостояния обилия голов, то для вас подойдет котировка 1,65. Именно столько стоит тотал больше 2,5 голов.

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