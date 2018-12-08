«Челси» — «Манчестер Сити»: готовы ли «аристократы» к борьбе за первую тройку?

Ноябрь и начало декабря получаются для команды Маурицио Сарри непростыми. Все началось с домашней ничьи против «Эвертона», когда лондонцы впервые в 2018 году не смогли забить на своем поле. Затем «Челси» был уничтожен «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» — 1:3, а в последнем туре недавний участник чемпионской гонки сенсационно проиграл скромному «Вулверхэмптону» — 1:2. Причем на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «синих».
Все эти неудачи случились аккурат перед матчем против «Ман Сити», по итогам которого команда Сарри вполне может оказаться вне пределов первой четверки. Сам итальянский специалист трезво оценивает возможности своих подопечных и понимает разницу в классе между «Челси» и «горожанами»: «На данный момент “Манчестер Сити” на порядок сильнее нас, — сказал Сарри в интервью клубной пресс-службе. — Нам предстоит непростая борьба за место в первой четвёрке. “Манчестер Сити” является лучшей командой Европы и, возможно, всего мира. Они имеют шансы выиграть Лигу чемпионов, но здесь многое зависит от деталей».
«Сити» действительно показывает в нынешнем сезоне самый сильный и, что чрезвычайно важно, стабильный футбол во всей Европе. Лишь дважды по ходу чемпионата подопечные Гвардиолы теряли очки и что интересно, одной из команд, сумевших сыграть вничью с «Сити», — все тот же «Вулверхэмптон».
Манчестерцы выиграли у «Челси» три из последних четырех матчей, проводившихся в Лондоне. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» и в этот раз считают «Сити» фаворитом матча, но на его победу предлагается очень неплохой коэффициент — 1,90. Успех «Челси» оценен коэффициентом 3,75. Если же вы ждете от суперпротивостояния обилия голов, то для вас подойдет котировка 1,65. Именно столько стоит тотал больше 2,5 голов.