СМИ назвали возможного преемника Муханова в «Актобе»
45-летний белорусский специалист Александр Седнев является кандидатом на пост главного тренера «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
45-летний белорусский специалист Александр Седнев является кандидатом на пост главного тренера «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
Седнев пришел в «Актобе» перед началом нынешнего сезона и входил в тренерский штаб Владимира Муханова. Имеет тренерскую лицензию категории PRO.
Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском «Савите», минском «Динамо», «Белшине» и могилевском «Днепре».
Напомним, что на днях «Актобе» объявил об уходе Владимира Муханова по состоянию здоровья. При нем «красно-белые» завершили минувший чемпионат на седьмом месте. Россиянин тренировал «Актобе» с 2006 по 2012 год — за это время команда трижды становилась чемпионом Казахстана, по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали, выигрывала Кубок и Суперкубок страны дважды.
Кроме «Актобе», Муханов в сезонах-2003 и 2004 работал в «Тоболе», завоевав серебряные и бронзовые медали чемпионата Казахстана, в 2005 году — в «Женисе», с которым выиграл Кубок, а с 2015 по май 2017 года — в «Окжетпесе».