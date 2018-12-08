СМИ назвали возможного преемника Муханова в «Актобе»

Седнев пришел в «Актобе» перед началом нынешнего сезона и входил в тренерский штаб Владимира Муханова. Имеет тренерскую лицензию категории PRO.

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Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском «Савите», минском «Динамо», «Белшине» и могилевском «Днепре».

Напомним, что на днях «Актобе» объявил об уходе Владимира Муханова по состоянию здоровья. При нем «красно-белые» завершили минувший чемпионат на седьмом месте. Россиянин тренировал «Актобе» с 2006 по 2012 год — за это время команда трижды становилась чемпионом Казахстана, по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали, выигрывала Кубок и Суперкубок страны дважды.