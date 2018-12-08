Неудачник КПЛ-2018 расстался с третьим легионером
Сербский полузащитник «Кызыл-Жар СК» Урош Делич покинул команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Сербский полузащитник «Кызыл-Жар СК» Урош Делич покинул команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
32-летний Делич пополнил
Предыдущим его клубом был сербский «Борац».
В минувшем сезоне он сыграл за «Кызыл-Жар СК» 26 матчей, забил один мяч и заработал восемь предупреждений.
Ранее «Кызыл-Жар СК» покинули еще два легионера — Шота Григалашвили и Момоду Сисей. Команда по итогам сезона-2018 заняла 11-е место и вылетела из