Неудачник КПЛ-2018 расстался с третьим легионером

Мульдинов ушел из «Кызыл-Жара СК» и подписал контракт с клубом КПЛ

Предыдущим его клубом был сербский «Борац».

В минувшем сезоне он сыграл за «Кызыл-Жар СК» 26 матчей, забил один мяч и заработал восемь предупреждений.