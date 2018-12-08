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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Неудачник КПЛ-2018 расстался с третьим легионером

Сербский полузащитник «Кызыл-Жар СК» Урош Делич покинул команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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32-летний Делич пополнил северо-казахстанский клуб перед началом нынешнего сезона.

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Предыдущим его клубом был сербский «Борац».

В минувшем сезоне он сыграл за «Кызыл-Жар СК» 26 матчей, забил один мяч и заработал восемь предупреждений.

Ранее «Кызыл-Жар СК» покинули еще два легионера — Шота Григалашвили и Момоду Сисей. Команда по итогам сезона-2018 заняла 11-е место и вылетела из премьер-лиги.

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