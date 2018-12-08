Защитник «Астаны» и два кандидата в сборную Казахстана могут перейти в «Иртыш»

Главный тренер павлодарцев Димитар Димитров пытается собрать бывших подопечных, которые помогли команде завоевать бронзовые медали КПЛ в 2016 году.

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Одной из главных трансферных целей для «Иртыша» является полузащитник костанайского «Тобола» Аслан Дарабаев, который в 2017 году вызывался в сборную Казахстана при Александре Бородюке. Переговоры между ним и павлодарским клубом продолжаются с лета текущего года. Однако «Тобол», который в будущем году сыграет в квалификации Лиги Европы, не намерен отпускать опытного полузащитника. Сам Дарабаев также не прочь остаться в нынешней команде, учитывая задачи, которые стоят перед костанайцами на будущий сезон. В КПЛ-2018 кандидат в сборную страны провел в составе «Тобола» 26 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Вторым новичком «Иртыша» может стать защитник «Астаны» и сборной Казахстана Сергей Малый, который нечасто выходит на поле в составе своего клуба. Этот фактор может стать одним из решающих при выборе новой команды. Все зависит от того, как пройдут переговоры между «Иртышом» и представителями футболиста. В минувшем сезоне Сергей Малый сыграл в чемпионате 17 матчей, забил два гола и дважды ассистировал своим партнерам. В Лиге наций защитник провел за сборную 4 матча.

Пропустивший практически весь прошедший сезон из-за травмы другой игрок «Тобола» Григорий Сартаков вновь заинтересовал Димитрова. Контракт с костанайцами у воспитанника павлодарской школы футбола подошел к концу, поэтому в «Иртыш» крайний защитник может вернуться в качестве свободного агента. В уходящем году Сартаков провел за «Тобол» лишь три матча. В национальной сборной футболист дебютировал в 2017 году, когда вышел на замену в товарищеском поединке против Кипра.

Ранее стало известно о том, что «Иртыш» ведет переговоры с голкиперами Давидом Лорией («Кайрат») и Александром Мокиным («Астана»).