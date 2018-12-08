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17:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» одержал победу в матче с «Алавесом» с разгромным счётом

В матче 15-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Алавес».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Атлетико» Никола Калинич, забивший на 25-й минуте матча. На 82-й минуте преимущество хозяев упрочил форвард Антуан Гризманн. В концовке матча третий гол мадридской команды забил полузащитник Родриго Эрнандес. Таким образом, мадридский «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей.

«Атлетико» набрал 28 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (24) — на 4-м месте в таблице Примеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре испанской Примеры подопечные Диего Симеоне сыграют на выезде с «Вальядолидом», а «Алавес» примет «Атлетик» из Бильбао.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Алавес
8.12.2018, 15:00 основной раунд: 15-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Абелардо
Голы
25′ Никола Калинич (С. Ариас) 9
82′ Антуан Гризманн 7
87′ Родриго Эрнандес 14
Составы
Ян Облак 13
58′ Сантьяго Ариас 4
Стефан Савич 15
79′ Томас Партей 5
Ньигес Сауль 8
Родриго Эрнандес 14
Антуан Гризманн 7
22′ Анхель Корреа 10
36′ Люка Эрнандез 21
Хосе Хименес 24
5′ 56′ Никола Калинич 9
Виктор Мачин Перес Витоло 23
64′ Тома Лемар 11
90+1′ Франсиско Монтеро 35
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте
5 Виктор Сиснерос Лагуардия 90+2′
15 Ксимо Наварро 37′
8 Исла Томас Пина 16′
19 Мануэль Гарсия
12 Хонатан Кальери 15′
23 Хони
21 Мартин Агиррегабирия 81′
7 Рубен Собрино
22 Мубарак Вакасо 45′
18 Борха Бастон
11 Перес Ибаи Гомес 72′
14 Хорхе Франко Бурги
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
20 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
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