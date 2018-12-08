«Атлетико» одержал победу в матче с «Алавесом» с разгромным счётом

Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Атлетико» Никола Калинич, забивший на 25-й минуте матча. На 82-й минуте преимущество хозяев упрочил форвард Антуан Гризманн. В концовке матча третий гол мадридской команды забил полузащитник Родриго Эрнандес. Таким образом, мадридский «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей.

«Атлетико» набрал 28 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (24) — на 4-м месте в таблице Примеры.

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