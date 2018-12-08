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18:01 (мск), источник: Sports.kz

Киевское «Динамо» после «Астаны» одержало разгромную победу в чемпионате и поднялось на второе место

Киевское «Динамо» обыграло львовские «Карпаты» в матче 18-го тура чемпионата Украины, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

Игра во Львове завершилась победой киевлян со счетом 4:0. Хет-трик оформил Виктор Цыганков (28-я, 49-я и 91-я минуты), еще один мяч на счету Николая Шапаренко (89-я). После 18 игр «Динамо» с 38 очками идет на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги.

Напомним, «Динамо» является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы и уже гарантировало себе выход в плей-офф. Казахстанской же команде еще предстоит решить эту задачу в последнем туре в гостях с французским «Ренном». Актуальное положение в группе К таково: «Динамо» — 11 очков, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.

Карпаты 0:4
Первый тайм: 0:1
Динамо К
8.12.2018, 15:00 основной раунд: 18-й тур
Главные тренеры
Сергей Зайцев Александр Хацкевич
Голы
  Цыганков В. 29′
  Цыганков В. 49′
  Шапаренко Н. 89′
  Цыганков В. 90′
Составы
Maksim Kuchinsky 1
Федецкий А. 44
54′ Папа Гуйе 19
26′ Adi Mehremic 99
Jorge Carrascal 10
Кавинский В. 48
76′ Francisco Di Franco 20
56′ Алексей Гуцуляк 9
4′ 70′ Эрбес К. 21
Cristian Ponde  
58′ Мякушко С. 33
Денис Мирошниченко  
58′ Швед М. 35
Orest Lebedenko  
71 Бойко Д.
94 Кендзера Т.
26 Бурда Н.
44 Кадар Т.
16 Миколенко В.
5 Сидорчук С.
15 Цыганков В.
10 Шапаренко Н. 30′
7 Вербич Б. 61′
8 Шепелев В. 90′ 37′
  Дуэлунн М.
41 Беседин А. 90′ 16′
  Андриевский А.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
11 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
5 Угловые 5
18 Фолы 22
3 Офсайды 4
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