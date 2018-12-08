Киевское «Динамо» после «Астаны» одержало разгромную победу в чемпионате и поднялось на второе место

Игра во Львове завершилась победой киевлян со счетом 4:0. Хет-трик оформил Виктор Цыганков (28-я, 49-я и 91-я минуты), еще один мяч на счету Николая Шапаренко (89-я). После 18 игр «Динамо» с 38 очками идет на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги.

Напомним, «Динамо» является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы и уже гарантировало себе выход в плей-офф. Казахстанской же команде еще предстоит решить эту задачу в последнем туре в гостях с французским «Ренном». Актуальное положение в группе К таково: «Динамо» — 11 очков, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.