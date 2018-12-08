«Чемпионат Казахстана похож на венгерский». Легионер «Астаны» рассказал венграм о казахстанском футболе

— Глядя на перспективу годовой давности, думаете, передача Вас «Астане» была правильным решением?
— Абсолютно. Для меня это была самая важная вещь, чтобы заиграть. В «Вердере» я провел три месяца в аренде, и долго ничего не мог добавить к игре команды, не забивал голы. Тогда я принял правильное решение, перейдя в «Астану».
— В июне 2017 года Вас отдали в аренду из «Вердера» и в августе продали чемпиону Казахстана. Что пошло не так в Германии, почему уехали в Казахстан?
— Очевидно, что Бундеслига — это более сильный турнир, намного более сильна конкуренция, малейший тактический прокол тут же наказывается противником. Чемпионат Казахстана больше похож на венгерский. Есть две выдающиеся команды, которые доминируют. После первых двух месяцев мне удалось вписаться, я оказался в хорошем месте. Мне здесь хорошо.