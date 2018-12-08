«Чемпионат Казахстана похож на венгерский». Легионер «Астаны» рассказал венграм о казахстанском футболе

Источник: РИА "Новости"

— Глядя на перспективу годовой давности, думаете, передача Вас «Астане» была правильным решением?

— Абсолютно. Для меня это была самая важная вещь, чтобы заиграть. В «Вердере» я провел три месяца в аренде, и долго ничего не мог добавить к игре команды, не забивал голы. Тогда я принял правильное решение, перейдя в «Астану».

— В июне 2017 года Вас отдали в аренду из «Вердера» и в августе продали чемпиону Казахстана. Что пошло не так в Германии, почему уехали в Казахстан?