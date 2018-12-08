Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кардифф Сити0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед3
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед0
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Черноморец Од0
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив0
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария3
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-041
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург2
Хоффенхайм1
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут0
Ливерпуль4
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Барселона
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Динамо К4
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг3
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико3
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
12:30
Крылья Советов1
Ростов0
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
19Похвалы и медали от Виталия Мутко
18:18 (мск), источник: Sports.kz

«Чемпионат Казахстана похож на венгерский». Легионер «Астаны» рассказал венграм о казахстанском футболе

Полузащитник «Астаны», венгерский легионер Ласло Кляйнхайслер поделился с журналистами зарубежного портала 24.hu своими впечатлениями о казахстанском чемпионате и сравнил его с венгерским, сообщает Sports.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Глядя на перспективу годовой давности, думаете, передача Вас «Астане» была правильным решением?

Читайте также
СМИ: Футболист «Астаны» может перейти в питерский «Зенит»

— Абсолютно. Для меня это была самая важная вещь, чтобы заиграть. В «Вердере» я провел три месяца в аренде, и долго ничего не мог добавить к игре команды, не забивал голы. Тогда я принял правильное решение, перейдя в «Астану».

— В июне 2017 года Вас отдали в аренду из «Вердера» и в августе продали чемпиону Казахстана. Что пошло не так в Германии, почему уехали в Казахстан?

— Очевидно, что Бундеслига — это более сильный турнир, намного более сильна конкуренция, малейший тактический прокол тут же наказывается противником. Чемпионат Казахстана больше похож на венгерский. Есть две выдающиеся команды, которые доминируют. После первых двух месяцев мне удалось вписаться, я оказался в хорошем месте. Мне здесь хорошо.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Венгрия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Озвучены дата и место боя Нурмагомедов - Мэйвезер после их побед на арене п
Каково турнирное положение «Барыса» в КХЛ после победы над «Адмиралом»
ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги
«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при
Российские «нули» и финская победа. Итоги спринта в Поклюке
Непобежденный боец UFC нацелился на Нурмагомедова
«Атлетико» одержал победу с разгромным счетом в примере (видео)
«Локомотив» играет с «Оренбургом» в РПЛ (трансляция)
Мякяряйнен завоевала золото в спринте на этапе КМ в Словении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь