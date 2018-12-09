Гол Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Шальке»
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча принципиальных соперников, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых голы забили Томас Дилейни (7-я минута) и Джейдон Санчо (74). У хозяев отличился Даниэль Калиджури (61, пенальти).
«Боруссия» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу, «Шальке» (14) — 13-й.
Во вторник «Шальке» примет московский «Локомотив» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
|Шальке-04
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1:2
Первый тайм: 0:1
|Боруссия Д
|Доменико Тедеско
|Люсьен Фавр
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)