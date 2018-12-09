Гол Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Шальке»

Встреча принципиальных соперников, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых голы забили Томас Дилейни (7-я минута) и Джейдон Санчо (74). У хозяев отличился Даниэль Калиджури (61, пенальти).