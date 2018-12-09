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00:46 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Шальке»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AFP 2018

Встреча принципиальных соперников, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых голы забили Томас Дилейни (7-я минута) и Джейдон Санчо (74). У хозяев отличился Даниэль Калиджури (61, пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Боруссия» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу, «Шальке» (14) — 13-й.

Во вторник «Шальке» примет московский «Локомотив» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Шальке-04 1:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
8.12.2018, 17:30 основной раунд: 14-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Люсьен Фавр
Голы
61′ Даниэль Калиджури 18
6 Томас Дилэйни (М. Ройс) 7′
7 Джейдон Санчо (Рафаэл Геррейру) 74′
Составы
Ральф Ферманн 1
59′ Матия Настасич 5
31′ Салиф Сане 26
Уэстон Маккенни 2
90′ Себастьян Руди 13
Даниэль Калиджури 18
Амин Харит 25
Алессандро Шепф 28
55′ Набиль Бенталеб 10
Суат Сердар 8
22′ 76′ Бастиан Очипка 24
Евгений Коноплянка 11
37′ Гвидо Бургшталлер 19
Хамза Мендиль 3
1 Роман Бюрки
4 Абду Диалло
5 Ашраф Хакими 63′
16 Мануэль Аканджи
26 Лукаш Пищек 14′
6 Томас Дилэйни
11 Марко Ройс 67′
28 Аксель Витсель
7 Джейдон Санчо 89′
22 Кристиан Пулишич
34 Якоб Брун Ларсен 62′
13 Рафаэл Геррейру
9 Пако Алькасер 77′
10 Марио Гетце
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
3 Угловые 1
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
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