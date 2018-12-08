«Арсенал» дома переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ благодаря голу в концовке

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственным голом в концовке встречи, на 83-й минуте, отметился полузащитник хозяев Лукас Торрейра.
В параллельном матче встречались «Бёрнли» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на арене «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на свой счёт на 40-й минуте записал защитник Джеймс Тарковски.
В другом матче 16-го тура Премьер-лиги «Кардифф Сити» на своём поле принимал «Саутгемптон» и сумел добыть победу со счётом 1:0. Успех своей команде на 74-й минуте принёс форвард хозяев Каллум Патерсон.