«Арсенал» дома переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ благодаря голу в концовке

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственным голом в концовке встречи, на 83-й минуте, отметился полузащитник хозяев Лукас Торрейра.

В параллельном матче встречались «Бёрнли» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на арене «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на свой счёт на 40-й минуте записал защитник Джеймс Тарковски.