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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» дома переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ благодаря голу в концовке

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги встречались «Арсенал» и «Хаддерсфилд Таун».

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Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственным голом в концовке встречи, на 83-й минуте, отметился полузащитник хозяев Лукас Торрейра.

В параллельном матче встречались «Бёрнли» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на арене «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на свой счёт на 40-й минуте записал защитник Джеймс Тарковски.

В другом матче 16-го тура Премьер-лиги «Кардифф Сити» на своём поле принимал «Саутгемптон» и сумел добыть победу со счётом 1:0. Успех своей команде на 74-й минуте принёс форвард хозяев Каллум Патерсон.

Арсенал 1:0
Первый тайм: 0:0
Хаддерсфилд
8.12.2018, 18:00 основной раунд: 16-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Дэвид Вагнер
Голы
83′ Лукас Торрейра (П-Э. Обамеянг) 11
Составы
Бернд Лено 19
Эктор Бельерин 2
40′ Сократис Папастатопулос 5
Сеад Колашинац 31
Лукас Торрейра 11
80′ Маттео Гендузи 29
24′ Гранит Джака 34
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
38′ 45′ Штефан Лихтштайнер 12
Генрих Мхитарян 7
45+2′ 66′ Шкодран Мустафи 20
Начо Монреаль 18
45′ Александр Ляказетт 9
Алекс Ивоби 17
1 Йонас Лессль
5 Теренс Конголо
15 Крис Леве
25 Матиас Йергенсен
26 Кристофер Шиндлер
10 Аарон Муй
21 Алекс Притчард 35′
20 Лоран Депуатр
2 Том Смит 60′ 39′
33 Флоран Хадергьонай
6 Джонатан Хогг 52′
7 Жуниньо Бакуна 85′
19 Дэниэл Уильямс 70′ 38′
37 Эрик Дурм
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 0
7 Угловые 1
13 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
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