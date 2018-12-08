Идеальный матч Моуринью: простой соперник, быстрый гол, Погба в запасе

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Три дня назад «МЮ» устроил битву из матча с «Арсеналом» и не проиграл её. Трудно говорить о футболе — но в череде стычек, единоборств, явной грубости и ошибок, в которую превратилась игра, — «МЮ» оказался не слабее соперника, не проигрывающего уже 20 матчей.

Можно крайне низко оценивать работу Моуринью в Манчестере (он даёт достаточно поводов для критики), но некоторые проблемы команды — объективные, а не сотворённые тренером. В каждом матче Жозе приходится менять сочетание защитников — и не только в силу воспитательных мер, а просто из-за постоянных травм. Дошло даже до Матича и Мактоминая в роли центральных защитников. По сравнению с матчем трёхдневной давности в защите пришлось опять делать вынужденные перестановки. Байи был неплох против Обамейянга, но играл через боль, как и некоторые другие игроки. Моуринью объяснил, что решение о стартовом составе ему приходится принимать не за день до игры, а за пару часов. Тут не до тактики.

Ещё один игрок, который не смог сыграть с «Фулхэмом», потому что не готов, даже важнее. Это Марсьяль, лучший бомбардир «МЮ» в этом сезоне.

В итоге Моуринью в очередной раз выставил компромиссный осторожный состав, в котором он исходил больше из слабостей команды, чем из сильных сторон игроков. Фред и Погба оба в запасе: отсутствие Погба не должно удивлять после того, как Жозе назвал его «вирусом», а отсутствие Фреда тренер объяснил совсем недавно: «Он будет играть, когда мы станем лучше в защите».

Без обоих креативных ЦПЗ «МЮ» вышел с опорно-бетонной связкой, которая способна уничтожить центр поля, но не доставлять мячи в атаку. Лингард в роли номинальной десятки располагается слишком высоко, это игрок для последнего пас и подбора перед штрафной, а не для связи с полузащитой. Поэтому в атаке был явный расчёт на фланги. Особенно, на Янга, который может протащить мяч на дриблинге и постоянно играет высоко. Расчёт сработал на 100%.

Почему это было так легко

Раньери позвали спасать «Фулхэм», когда у лондонцев было всего пять очков после 11 матчей. Куча новичков, безумная ротация, игроки на чужих позициях и потерявший контроль над ситуацией тренер — идеальный набор для вылета. И сложная задача для Раньери. Да, состав «Фулхэма» явно не соответствует последнему месту, но у Клаудио давно сложились определённые принципы работы (маленькая обойма, постоянный состав, защита низким блоком), для которых в клубе не было подходящих условий. Многое нужно менять.

Раньери меняет, но пока этого недостаточно. Он набрал четыре очка в первых четырёх матчах: это большой прогресс по сравнению с прошлым тренером, но по-прежнему график аутсайдера. Фактически, у «Фулхэма» есть только один рабочий сценарий: отдать мяч и рассчитывать, что за один из выносов зацепится Митрович, либо что Сессеньон протащит по флангу — и навесит, опять-таки, на Митровича. Такая команда может быть трудным соперником, если она забьёт первой, но ей забить, становится попроще.

«МЮ» забил первым, причём даже не создав опасный момент. Янг попытался накрутить Хадсона-Одои на краю штрафной, не сумел, да и ударил издали и с острого угла. Неожиданный классный удар поставил Рико в тупик. «МЮ» продолжил атаковать флангами. Далот и Янг обеспечивали такое количество кроссов, что хватило бы сразу на две команды Чемпионшипа. Левым флангом «МЮ» вообще вёл половину своих атак. А Янг по итогам матча сделал 114 касаний мяча — больше всех на поле, в том числе больше важнейших для контроля мяча ЦПЗ — Эрреры и Матича. Через его фланг прошло больше половины всех атак «МЮ» — 51%. Ему было, куда разогнаться.

«Фулхэму» приходилось идти вперёд, и это сразу сказалось на компактности: лондонцы плохи в переходной фазе, они медленно возвращались за линию мяча после потерь и постоянно оставляли зоны. Поэтому у «Юнайтед» постоянно проходила типичная комбинация с розыгрышем на левом фланге атаки и пасом под удар во второй темп атаки на линию штрафной. Счёт мог бы стать 2:0 через 10 минут после первого гола, но Рэшфорд слева сделал ужасно неточный пас на одинокого Лингарда. Но уже через несколько минут Рэшфорд получил шанс исправиться: такой же эпизод, Рэшфорд с левого фланга пасует назад под удар к линии штрафной. На этот раз Маркус отпасовал как надо, «Фулхэм» опять возвращался после перехвата пешком, Мату никто не держал, 2:0.

У нынешнего «Манчестер Юнайтед» есть не так много удобных сценариев развития матча, но вести со счётом 2:0 у команды, которая не умеет играть в позиционный футбол — один из них. Поэтому после первого тайма найти мотивацию для выхода на второй тайм командам могло быть довольно трудно: «Фулхэму» предстояло притворяться, что команда будет отыгрываться с 0:3 (третий гол был забит после розыгрыша углового и снова паса с левого фланга). Возможно, это был был самый скучный тайм в сезоне, если бы не судья.

Английские судьи как форма современного искусства

Английские арбитры хорошо знают, что матчи АПЛ — это шоу. И когда шоу не предвидится, они, вероятно, ощущают свою ответственность перед зрителями и вносят свой вклад. Судья Ли Проберт начал ещё в первом тайме, когда не заметил офсайд у Маты во врем третьей голевой атаки. Во втором тайме он продолжил: не заметил отмашку Камара от Джонса в штрафной «МЮ» и назначил пенальти за фол Эрреры на Камара через секунду. А потом дал вторую жёлтую карточку Ангисса за подкат против Рэшфорда, не обратив внимания на то, что лежащий Рэшфорд в ответ толкнул соперника, схватил за грудки и полез в драку. Ну, на исход матча все эти действия судьи не повлияли, а смотреть стало интереснее. Правда, не факт, что Проберт именно этого добивался.

В оставшееся время «МЮ» даже забил четвёртый: Рэшфорду сильно помог Рико, который пропустил удар с острого угла из-за пределов штрафной (!) в ближний (!!!) угол. В общем, это было легко. И своевременно: последними результатами «МЮ» слегка заставил сомневаться в том, что способен обыгрывать слабых соперников спокойно и уверенно. Оказывается, может. Но только левым флангом.