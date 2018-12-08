Идеальный матч Моуринью: простой соперник, быстрый гол, Погба в запасе
Разгром по делу.
Разгром по делу.
Три дня назад «МЮ» устроил битву из матча с «Арсеналом» и не проиграл её. Трудно говорить о футболе — но в череде стычек, единоборств, явной грубости и ошибок, в которую превратилась игра, — «МЮ» оказался не слабее соперника, не проигрывающего уже 20 матчей.
Можно крайне низко оценивать работу Моуринью в Манчестере (он даёт достаточно поводов для критики), но некоторые проблемы команды — объективные, а не сотворённые тренером. В каждом матче Жозе приходится менять сочетание защитников — и не только в силу воспитательных мер, а просто
Ещё один игрок, который не смог сыграть с «Фулхэмом», потому что не готов, даже важнее. Это Марсьяль, лучший бомбардир «МЮ» в этом сезоне.
В итоге Моуринью в очередной раз выставил компромиссный осторожный состав, в котором он исходил больше из слабостей команды, чем из сильных сторон игроков. Фред и Погба оба в запасе: отсутствие Погба не должно удивлять после того, как Жозе назвал его «вирусом», а отсутствие Фреда тренер объяснил совсем недавно: «Он будет играть, когда мы станем лучше в защите».
Без обоих креативных ЦПЗ «МЮ» вышел с
Раньери позвали спасать «Фулхэм», когда у лондонцев было всего пять очков после 11 матчей. Куча новичков, безумная ротация, игроки на чужих позициях и потерявший контроль над ситуацией тренер — идеальный набор для вылета. И сложная задача для Раньери. Да, состав «Фулхэма» явно не соответствует последнему месту, но у Клаудио давно сложились определённые принципы работы (маленькая обойма, постоянный состав, защита низким блоком), для которых в клубе не было подходящих условий. Многое нужно менять.
Раньери меняет, но пока этого недостаточно. Он набрал четыре очка в первых четырёх матчах: это большой прогресс по сравнению с прошлым тренером, но
«МЮ» забил первым, причём даже не создав опасный момент. Янг попытался накрутить
«Фулхэму» приходилось идти вперёд, и это сразу сказалось на компактности: лондонцы плохи в переходной фазе, они медленно возвращались за линию мяча после потерь и постоянно оставляли зоны. Поэтому у «Юнайтед» постоянно проходила типичная комбинация с розыгрышем на левом фланге атаки и пасом под удар во второй темп атаки на линию штрафной. Счёт мог бы стать 2:0 через 10 минут после первого гола, но Рэшфорд слева сделал ужасно неточный пас на одинокого Лингарда. Но уже через несколько минут Рэшфорд получил шанс исправиться: такой же эпизод, Рэшфорд с левого фланга пасует назад под удар к линии штрафной. На этот раз Маркус отпасовал как надо, «Фулхэм» опять возвращался после перехвата пешком, Мату никто не держал, 2:0.
У нынешнего «Манчестер Юнайтед» есть не так много удобных сценариев развития матча, но вести со счётом 2:0 у команды, которая не умеет играть в позиционный футбол — один из них. Поэтому после первого тайма найти мотивацию для выхода на второй тайм командам могло быть довольно трудно: «Фулхэму» предстояло притворяться, что команда будет отыгрываться с 0:3 (третий гол был забит после розыгрыша углового и снова паса с левого фланга). Возможно, это был был самый скучный тайм в сезоне, если бы не судья.
Английские арбитры хорошо знают, что матчи АПЛ — это шоу. И когда шоу не предвидится, они, вероятно, ощущают свою ответственность перед зрителями и вносят свой вклад. Судья Ли Проберт начал ещё в первом тайме, когда не заметил офсайд у Маты во врем третьей голевой атаки. Во втором тайме он продолжил: не заметил отмашку Камара от Джонса в штрафной «МЮ» и назначил пенальти за фол Эрреры на Камара через секунду. А потом дал вторую жёлтую карточку Ангисса за подкат против Рэшфорда, не обратив внимания на то, что лежащий Рэшфорд в ответ толкнул соперника, схватил за грудки и полез в драку. Ну, на исход матча все эти действия судьи не повлияли, а смотреть стало интереснее. Правда, не факт, что Проберт именно этого добивался.
В оставшееся время «МЮ» даже забил четвёртый: Рэшфорду сильно помог Рико, который пропустил удар с острого угла
Кирилл Хаит
|Манчестер Юнайтед
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4:1
Первый тайм: 3:0
|Фулхэм
|Жозе Моуринью
|Клаудио Раньери
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Ли Проберт (Англия)