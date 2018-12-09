Черышев сыграл против Промеса. Как это было
Квинси превратился в латераля и помешал забить Денису!
Квинси превратился в латераля и помешал забить Денису!
Один из лидеров сборной России Денис Черышев не выходил на поле полтора месяца — с 20 октября по 4 декабря. Последней перед травмой была для вингера «Валенсии» игра 9-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Тогда 27-летнего россиянина заменили уже на 15-й минуте. Как сообщил испанский клуб, игрок получил повреждение ещё в расположении национальной команды, а по результатам медицинского осмотра Черышеву диагностировали ушиб камбаловидной мышцы.
Помня историю травм Дениса, за него было тревожно. Восстановление россиянина затягивалось. Черышев пропустил матч с «Атлетиком», «Жироной», «Хетафе», «Райо Вальекано» и «Реалом» в чемпионате Испании, обе игры с «Янг Бойз» и встречу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, кроме того, не смог помочь сборной России в спарринге с Германией и ключевом сражении со шведами в Лиге наций.
Возвращение Дениса состоялось четыре дня назад в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эбро» — на следующий день после того, как вингер приступил к тренировкам в общей группе. Черышев вышел на замену при счёте 1:0 (первую встречу «летучие мыши» выиграли в гостях — 2:1), сыграл около получаса и внёс свой вклад в минимальную победу.
Сегодня Черышев получил ещё 30 минут в игре 15-го тура Примеры с «Севильей». «Валенсия» принимала на «Месталье» соперника «Краснодара» по Лиге Европы и недавнего лидера чемпионата Испании, уступившего первое место «Барселоне» неделей ранее. Сами «летучие мыши» занимали к этому туру 14 место с тремя победами и восемью ничьими за сезон.
В «основу» гостей попал Квинси Промес. Это лишь третье появление
Тем не менее голландец в целом хорошо справился с заданием. По данным InStat Квинси совершил 91 ТТД при 81% успешных. Он заработал за игру 302 балла — выше оценка в «Севилье» только у датского центрального защитника Симона Кьяера. Более того, Промес поучаствовал в голевой атаке на 55-й минуте, когда был забит первый гол в матче.
Пожалуй, гол «Севильи» не совсем вытекал из логики игры. Первый тайм хозяева выиграли по ударам — 9:1 (в створ — 4:1). Второй тайм по статистике получился более ровным: удары — 7:10 (в створ — 2:2), несмотря на то, что «Валенсия» стала больше контролировать мяч. Черышев появился, чтобы спасти команду от поражения. Единственный удар по воротам Денис нанёс на 81-й минуте почти от линии штрафной, но попал в защитника… Промеса.
Статистика россиянина от InStat: 23 ТТД при 57% успешных. В частности, Денис сделал восемь передач (шесть — точных), совершил одну удачную обводку, четыре раза потерял мяч и выиграл два единоборства из девяти.
«Валенсия» ушла от поражения
Анатолий Романов
|Марселино Гарсия Тораль
|Пабло Мачин
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)