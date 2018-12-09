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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Черышев сыграл против Промеса. Как это было

Квинси превратился в латераля и помешал забить Денису!

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Источник: AFP 2018

Один из лидеров сборной России Денис Черышев не выходил на поле полтора месяца — с 20 октября по 4 декабря. Последней перед травмой была для вингера «Валенсии» игра 9-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Тогда 27-летнего россиянина заменили уже на 15-й минуте. Как сообщил испанский клуб, игрок получил повреждение ещё в расположении национальной команды, а по результатам медицинского осмотра Черышеву диагностировали ушиб камбаловидной мышцы.

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Помня историю травм Дениса, за него было тревожно. Восстановление россиянина затягивалось. Черышев пропустил матч с «Атлетиком», «Жироной», «Хетафе», «Райо Вальекано» и «Реалом» в чемпионате Испании, обе игры с «Янг Бойз» и встречу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, кроме того, не смог помочь сборной России в спарринге с Германией и ключевом сражении со шведами в Лиге наций.

Возвращение Дениса состоялось четыре дня назад в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эбро» — на следующий день после того, как вингер приступил к тренировкам в общей группе. Черышев вышел на замену при счёте 1:0 (первую встречу «летучие мыши» выиграли в гостях — 2:1), сыграл около получаса и внёс свой вклад в минимальную победу.

Сегодня Черышев получил ещё 30 минут в игре 15-го тура Примеры с «Севильей». «Валенсия» принимала на «Месталье» соперника «Краснодара» по Лиге Европы и недавнего лидера чемпионата Испании, уступившего первое место «Барселоне» неделей ранее. Сами «летучие мыши» занимали к этому туру 14 место с тремя победами и восемью ничьими за сезон.

В «основу» гостей попал Квинси Промес. Это лишь третье появление экс-спартаковца с первых минут в чемпионате Испании. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин продолжает раздумывать над тем, как лучше использовать голландца. На «Месталье» он принял неожиданное решение: сохранил основную пару нападающих Андре Силва — Виссам Бен-Йеддер, а лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона поставил на позицию правого латераля в схеме 3−5−2. Это означало, что Квинси должен будет выполнить большой объём оборонительной работы. Вот бы узнать, о чём подумал Промес, когда услышал на установке, где будет играть!

Тем не менее голландец в целом хорошо справился с заданием. По данным InStat Квинси совершил 91 ТТД при 81% успешных. Он заработал за игру 302 балла — выше оценка в «Севилье» только у датского центрального защитника Симона Кьяера. Более того, Промес поучаствовал в голевой атаке на 55-й минуте, когда был забит первый гол в матче. Экс-спартаковец поддержал наступление рывком по правому флангу, получил передачу от партнёра и выполнил кросс. Игрок «Валенсии» вынес мяч из штрафной, после чего Бен-Йеддер пробил с подбора. Правда, вместо нормального удара у него получилась передача на выскочившего на мяч Пабло Сарабию, которому хватило касания, чтобы поразить цель.

Пожалуй, гол «Севильи» не совсем вытекал из логики игры. Первый тайм хозяева выиграли по ударам — 9:1 (в створ — 4:1). Второй тайм по статистике получился более ровным: удары — 7:10 (в створ — 2:2), несмотря на то, что «Валенсия» стала больше контролировать мяч. Черышев появился, чтобы спасти команду от поражения. Единственный удар по воротам Денис нанёс на 81-й минуте почти от линии штрафной, но попал в защитника… Промеса.

Статистика россиянина от InStat: 23 ТТД при 57% успешных. В частности, Денис сделал восемь передач (шесть — точных), совершил одну удачную обводку, четыре раза потерял мяч и выиграл два единоборства из девяти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» ушла от поражения всё-таки без каких-то подвигов со стороны Черышева. В компенсированное время Даниэль Васс заработал штрафной, после подачи которого здорово сыграл на опережение Муктар Дьякаби. Вдобавок ошибся на выходе голкипер гостей Томаш Вацлик. Промес и другие игроки «Севильи» в этот момент были в шоке — до победы на «Месталье» им не хватило всего пары минут.

Анатолий Романов

Валенсия 1:1
Первый тайм: 0:0
Севилья
8.12.2018, 18:15 основной раунд: 15-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Пабло Мачин
Голы
90+2′ Муктар Диакаби (Д. Парехо) 12
17 Пабло Сарабия (В. Бен Йеддер) 55′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Хосе Гайя 14
Эсекиэль Гарай 24
Карлос Солер 8
Даниэль Парехо 10
Франсис Кокелен 17
Даниэль Васс 18
Морено Родриго 19
63′ Габриэл Паулиста 5
Муктар Диакаби 12
61′ Гонсалу Гедеш 7
Денис Черышев 11
69′ Санти Мина 22
Миши Батшуайи 23
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
4 Симон Кьер
18 Серхио Эскудеро
25 Габриэль Меркадо 45′
10 Эвер Банега
12 Андре Силва 90+1′
17 Пабло Сарабия
21 Квинси Промес 37′
22 Франко Васкес 77′ 36′
5 Ибраим Амаду
9 Виссам Бен Йеддер 85′
14 Луис Муриэль
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
6 Угловые 4
13 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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