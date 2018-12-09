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01:47 (мск), источник: Sports.kz

«Ренн» перед «Астаной» прервал домашнюю безвыигрышную серию

«Ренн» дома обыграл «Дижон» в матче 17-го тура чемпионата Франции, сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

Игра на «Роазон Парк» завершилась минимальной победой хозяев — 2:0. На 69-й минуте отличился Бенжамен Буриго, а на 90-й забил Хатем Бен Арфа. Таким образом, «Ренн» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Также команда прервала домашнюю серию без побед во всех турнирах, которая составляла шесть матчей (две ничьи и четыре поражения).

Напомним, «Ренн» является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, и в заключительном туре команды оспорят вторую путевку в плей-офф.

На данный момент положение в группе К выглядит следующим образом: «Динамо» — 11 очков, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.

Для выхода в плей-офф «Астане» достаточно ничьей, а вот «Ренн» устроит только победа. Матч во Франции состоится 13 декабря.

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Дижон
8.12.2018, 22:00 основной раунд: 17-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Оливье Далль'Ольо
Голы
69′ Бенжамен Буриго 14
90′ Атем Бен Арфа 18
Составы
Абдулайе Диалло 16
78′ Мехди Зеффан 2
Дамьен Да Силва 3
Жереми Желен 26
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
М`Бай Ньянг 11
67′ Джеймс Леа Силики 12
Бенжамен Буриго 14
90′ Атем Бен Арфа 18
Теосон Сьебатше 9
60′ Бенжамен Андре 21
Якоб Юханссон 6
16 Бобби Аллен
5 Уссама Хаддади
6 Лоран Симан 22′
18 Седрик Ямбере
19 Валентен Розье
26 Фуад Шафик
8 Мехди Абед
20 Ромен Амальфитано
15 Флоран Бальмон 70′
10 Наим Слити
9 Весли Саид 81′
7 Фредерик Саммаритано
29 Бенжамен Жанно 73′ 71′
11 Жулиу Тавареш
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
8 Угловые 4
10 Фолы 16
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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