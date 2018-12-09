«Ренн» перед «Астаной» прервал домашнюю безвыигрышную серию

Игра на «Роазон Парк» завершилась минимальной победой хозяев — 2:0. На 69-й минуте отличился Бенжамен Буриго, а на 90-й забил Хатем Бен Арфа. Таким образом, «Ренн» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Также команда прервала домашнюю серию без побед во всех турнирах, которая составляла шесть матчей (две ничьи и четыре поражения).