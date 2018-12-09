«Ренн» перед «Астаной» прервал домашнюю безвыигрышную серию

Игра на «Роазон Парк» завершилась минимальной победой хозяев — 2:0. На 69-й минуте отличился Бенжамен Буриго, а на 90-й забил Хатем Бен Арфа. Таким образом, «Ренн» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Также команда прервала домашнюю серию без побед во всех турнирах, которая составляла шесть матчей (две ничьи и четыре поражения).
Напомним, «Ренн» является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, и в заключительном туре команды оспорят вторую путевку в плей-офф.
На данный момент положение в группе К выглядит следующим образом: «Динамо» — 11 очков, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.
Для выхода в плей-офф «Астане» достаточно ничьей, а вот «Ренн» устроит только победа. Матч во Франции состоится 13 декабря.