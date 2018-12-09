Что смотреть в воскресенье. Долгожданный финал Кубка Либертадорес и выезд «Реала»

Источник: AFP 2018

Центральной встречей дня в Европе, как это ни парадоксально, будет ответная игра финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».

9 декабря, воскресенье

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». 22.30. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Уэска» — «Реал». 18.15. Стадион «Эль Алькорас».

«Милан» — «Торино». 22.30. Стадион «Джузеппе Меацца».

Исторический финал в Мадриде

Первый матч между принципиальными соседями из «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта» состоялся почти месяц назад на «Бомбонере». В той игре команды не смогли выявить победителя — 2:2.

Ответная встреча должна была состояться на стадионе «Монументаль» 24 ноября, но из-за атак, устроенных фанатами «Ривера» на игроков «Боки», был отменена. Предпринимались попытки провести ее через сутки, но они провалились — в конце ноября в Буэнос-Айресе можно было смело вводить военное положение.

29 ноября президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес объявил о переносе главного для аргентинцев матча в столицу Испании. На «Сантьяго Бернабеу». Босс «Королевского клуба» Флорентино Перес предоставил стадион своей команды для столь статусного матча на безвозмездной основе.

Еще один фактор, который вынудил южноамериканские футбольные власти склониться к выбору Мадрида в качестве места проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес, крайне прост. В Испании живет самое большое число аргентинцев за пределами своей страны.

Перед ЦСКА Модрич сыграет с аутсайдером ла лиги

Футбол Испания 2018/2019 Тур 15, 9.12.2018, 18:15 Уэска - Реал -

Для «Реала» встреча с последней командой чемпионата Испании — отличная возможность продлить победную серию во всех турнирах до четырех матчей. Солари не взял на выезд в Уэску (расстояние между этим городом и столицей Испании — 335 километров) Начо, Марселу, Каземиру, Крооса и Мариано Диаса. Зато на игру отправились новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Модрич и Бэйл. Однако, выход валлийца на поле по-прежнему находится под вопросом — он испытывает проблемы с мышцами бедра. В целом заявка «Реала» выглядит очень грозно.

Уже 12 декабря «сливочным» предстоит на «Бернабеу» принимать ЦСКА. Для испанского гранда матч с армейцами не имеет турнирного значения, тогда как красно-синих может не устроить даже победа (если в параллельной игре «Виктория» обыграет «Рому», российская команда все равно останется на последнем месте).

Шанс для «Милана» приблизиться к соседу