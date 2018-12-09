Что смотреть в воскресенье. Долгожданный финал Кубка Либертадорес и выезд «Реала»
Самые интересные матчи, которые пройдут 9 декабря.
Самые интересные матчи, которые пройдут 9 декабря.
Центральной встречей дня в Европе, как это ни парадоксально, будет ответная игра финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».
9 декабря, воскресенье
«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». 22.30. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Уэска» — «Реал». 18.15. Стадион «Эль Алькорас».
«Милан» — «Торино». 22.30. Стадион «Джузеппе Меацца».
Первый матч между принципиальными соседями из «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта» состоялся почти месяц назад на «Бомбонере». В той игре команды не смогли выявить победителя — 2:2.
Ответная встреча должна была состояться на стадионе «Монументаль» 24 ноября, но
29 ноября президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес объявил о переносе главного для аргентинцев матча в столицу Испании. На «Сантьяго Бернабеу». Босс «Королевского клуба» Флорентино Перес предоставил стадион своей команды для столь статусного матча на безвозмездной основе.
Еще один фактор, который вынудил южноамериканские футбольные власти склониться к выбору Мадрида в качестве места проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес, крайне прост. В Испании живет самое большое число аргентинцев за пределами своей страны.
Для «Реала» встреча с последней командой чемпионата Испании — отличная возможность продлить победную серию во всех турнирах до четырех матчей. Солари не взял на выезд в Уэску (расстояние между этим городом и столицей Испании — 335 километров) Начо, Марселу, Каземиру, Крооса и Мариано Диаса. Зато на игру отправились новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Модрич и Бэйл. Однако, выход валлийца на поле
Уже 12 декабря «сливочным» предстоит на «Бернабеу» принимать ЦСКА. Для испанского гранда матч с армейцами не имеет турнирного значения, тогда как
Команда Дженнаро Гаттузо после осечки «Интера», уступившего «Ювентусу» (0:1), может не только сократить отставание от соседей до одного очка (сейчас у «Милана» 25 очков, а у их соседей — 29), но и обыграть вторую команду Турина — «Торино». «Быки» в этом чемпионате идут неплохо и располагаются на 6-й строчке. В пользу последних говорит тот факт, что команда из Пьемонта не проигрывала