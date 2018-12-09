Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол» в каталонском дерби

Источник: Reuters

Каталонское дерби прошло в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилось победой сине-гранатовых со счётом 4:0.

Авторами голов стали нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль, а также полузащитник Усман Дембеле.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. «Эспаньол» потерпел четвёртое поражение подряд.

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«Барселона», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (21) — девятое.