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01:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол» в каталонском дерби

«Барселона» одержала победу в матче 15-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».

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Источник: Reuters

Каталонское дерби прошло в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилось победой сине-гранатовых со счётом 4:0.

Авторами голов стали нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль, а также полузащитник Усман Дембеле.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. «Эспаньол» потерпел четвёртое поражение подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (21) — девятое.

В следующем туре испанского первенства команда Эрнесто Вальверде на выезде сыграет с «Леванте», а подопечные Хоана Руби дома встретятся с «Бетисом». Оба матча состоятся 16 декабря.

Эспаньол 0:4
Первый тайм: 0:3
Барселона
8.12.2018, 22:45 основной раунд: 15-й тур RCDE Stadium (Power8)
Главные тренеры
Руби Эрнесто Вальверде
Голы
10 Лионель Месси 17′
11 Усман Дембеле (Л. Месси) 26′
9 Луис Суарес (У. Дембеле) 45′
10 Лионель Месси 65′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Оскар Дуарте 6
79′ Дидак Вила 12
Сильва Давид Лопес 15
Родригес Хави Лопес 16
Мата Виктор Санчес 4
Марк Рока 21
Борха Иглесиас 7
74′ Серхи Дардер 10
Эстебан Гранеро 23
63′ Оскар Мелендо 14
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
59′ Эрнан Перес 17
Каррилью Леу Баптистан 11
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле
18 Жорди Альба
5 Серхио Бускетс
22 Артуро Видаль
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич 82′
6 Денис Суарес
9 Луис Суарес 79′
19 Мунир Эль-Хаддади
11 Усман Дембеле 68′
7 Филиппе Коутинью
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 9
11 Угловые 4
16 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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Желтая карточка
Красная карточка
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