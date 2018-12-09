Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол» в каталонском дерби

Каталонское дерби прошло в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилось победой сине-гранатовых со счётом 4:0.
Авторами голов стали нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль, а также полузащитник Усман Дембеле.
Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. «Эспаньол» потерпел четвёртое поражение подряд.
«Барселона», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (21) — девятое.
В следующем туре испанского первенства команда Эрнесто Вальверде на выезде сыграет с «Леванте», а подопечные Хоана Руби дома встретятся с «Бетисом». Оба матча состоятся 16 декабря.