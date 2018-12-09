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01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» выиграл у «Лестера» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

Прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».

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Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.

Соперники не могли открыть счёт на протяжении всего первого тайма. Лишь на первой добавленной к первой половине встречи минуте гости вышли вперёд благодаря голу Сон Хын Мина. Во втором тайме, на 58-й минуте, Деле Алли удвоил преимущество «Тоттенхэма» и установил окончательный счёт в матче — 0:2.

«Тоттенхэм» благодаря победе в матче с «Лестером» поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе «шпор» 36 очков, больше только у «Ливерпуля» (42) и «Манчестер Сити» (41). «Лестер» (22) в свою очередь расположился на девятой строчке.

Лестер 0:2
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
8.12.2018, 22:45 основной раунд: 16-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Маурисио Покеттино
Голы
7 Сон Хын Мин (С. Орье) 45+1′
20 Деле Алли (Сон Хын Мин) 58′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
Уэстли Морган 5
Джонатан Эванс 6
Рикарду Перейра 14
Джеймс Мэддисон 10
Уилфред Ндиди 25
81′ Демарэй Грэй 7
56′ Висенте де ла Фуэнте Иборра 21
64′ Марк Олбрайтон 11
16′ 79′ Нампали Менди 24
Синдзи Окадзаки 20
56′ Келечи Ихеаначо 8
Рашид Геззаль 31
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
33 Бен Дэйвис
8 Харри Уинкс
15 Эрик Дайер 9′
17 Мусса Сиссоко
20 Деле Алли
24 Серж Орье 78′
16 Кайл Уокер-Питерс
7 Сон Хын Мин 74′
10 Харри Кейн
27 Лукас Моура 67′
23 Кристиан Эриксен
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
6 Угловые 5
12 Фолы 7
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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