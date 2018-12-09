«Тоттенхэм» выиграл у «Лестера» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.



Соперники не могли открыть счёт на протяжении всего первого тайма. Лишь на первой добавленной к первой половине встречи минуте гости вышли вперёд благодаря голу Сон Хын Мина. Во втором тайме, на 58-й минуте, Деле Алли удвоил преимущество «Тоттенхэма» и установил окончательный счёт в матче — 0:2.



«Тоттенхэм» благодаря победе в матче с «Лестером» поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе «шпор» 36 очков, больше только у «Ливерпуля» (42) и «Манчестер Сити» (41). «Лестер» (22) в свою очередь расположился на девятой строчке.