Месси купил самолет за 15 миллионов долларов
Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет за 15 миллионов долларов для перемещений между Аргентиной и Испанией.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет за 15 миллионов долларов для перемещений между Аргентиной и Испанией.
Самолет 2004 Gulfstream V, купленный в США, оснащен 16 сидячими местами, просторной спальней, двумя ванными комнатами и двумя кухнями.
Хвостовая часть воздушного судна украшена игровым номером футболиста.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.