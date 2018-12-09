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14:05 (мск), источник: Матч ТВ

Месси купил самолет за 15 миллионов долларов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет за 15 миллионов долларов для перемещений между Аргентиной и Испанией.

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Источник: AP 2018

Самолет 2004 Gulfstream V, купленный в США, оснащен 16 сидячими местами, просторной спальней, двумя ванными комнатами и двумя кухнями.

Хвостовая часть воздушного судна украшена игровым номером футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

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