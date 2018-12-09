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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович: Теперь понятно, что Месси боролся за «Золотой мяч» с Пересом, а не с Роналду

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пошутил по поводу «Золотого мяча».

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Источник: AP 2018

В этом году награду получил полузащитник «Реала» Лука Модрич, а ранее десять лет подряд премию брали либо Лионель Месси, либо Криштиану Роналду. Последний в этом году перешел из «Реала» в «Ювентус».

— Теперь мы знаем, что Месси все эти годы соревновался с Флорентино Пересом за «Золотой мяч», а не с Роналду, — цитирует Fox Sports Ибрагимовича, намекнувшего на влиятельность президента «Реала».

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