Аргентинцы высадились в Мадриде. Сегодня будет сыгран самый долгожданный матч года
Месси приедет посмотреть Суперкласико, Роналду отказался.
Месси приедет посмотреть Суперкласико, Роналду отказался.
«Бока» до последнего билась за то, чтобы ответное Суперкласико так и не было сыграно. В пятницу, когда стало известно, что КОНМЕБОЛ отклонил требование о дисквалификации соперника, клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. В субботу — менее, чем за двое суток до игры, когда футболисты обеих команд были уже в Мадриде, CAS отклонил апелляцию. Надо играть.
«Решение принято, каким бы абсурдным оно ни было.
Болельщикам «Боки» было запрещено появляться на стадионе «Монументаль», принадлежащему их принципиальным соперникам. На «Сантьяго Бернабеу» будут пускать всех по билетам вне зависимости от клубной принадлежности. Однако даже в стане «Хуниорс» не все рады тому, что «Ривер Плейт» лишился домашнего матча.
«Нас лишили мечты пробежать круг почета по стадиону «Ривера», — с улыбкой заметил форвард «Боки» Карлос Тевес. Хотя в реальности представить такое зрелище невозможно — после издевательского круга почета живыми Тевес и его одноклубники с «Монументаля» бы не ушли.
Как бы я ни хотел, чтобы титул выиграла «Бока», игра должна проходить в нашей стране. А теперь мы увидим самый дорогостоящий товарищеский матч в истории футбола. Нам же все равно придется в следующий раз проводить Суперкласико в Аргентине. И что мы тогда будем делать?
Когда стало известно, что игра
Большинство заявок поступило от проживающих в Мадриде аргентинцев, которым выпал уникальный случай посмотреть Суперкласико. Всего 71 тысяча аргентинцев подала заявки на билеты, из них девять тысяч живут в испанской столице. Размеры аргентинской диаспоры в Мадриде впечатляют, но мы минувшим летом убедились, что для самых эмоциональных болельщиков на свете расстояния не имеют значения.
Мадридский «Реал» оставил семь тысяч билетов для своих болельщиков (не более двух в одни руки). Билеты разошлись за считанные часы — цены варьировались от 80 до 250 евро. Часть билетов сразу же попала к перекупщикам, и в интернете цена начиналась от 170 евро и достигала 2200 евро за места в
Из «випов» больше всего ждали на матче появления Месси и Роналду. Аргентинец должен был вылететь в Мадрид сразу по окончании матча с «Эспаньолом», в котором он оформил дубль благодаря двум классным ударам со штрафных. Роналду возвращаться на «Бернабеу» отказался. «Раны, вызванные его уходом из клуба, еще не зажили», — объяснили испанской прессе источники, близкие к футболисту.
«Мы не можем помешать
На службу выйдут 2500 полицейских, а улица Ла Кастельяна, ведущая от центра столицы к стадиону, перекрыта, чтобы полиции было легче разделить болельщиков на два непересекающихся потока.
«Наши правоохранительные органы работают в связке с аргентинскими коллегами.
Определенные успехи уже есть. Так, одного из самых опасных представителей
Что касается непосредственно футбола, мы находимся на неизведанной территории. Никто не способен предсказать, как столь длительная задержка ответной игры финала повлияла на эмоциональное состояние футболистов обеих команд.
С момента первой финальной встречи прошел почти месяц. По ходу яркой и увлекательной игры, завершившейся со счетом 2:2, «Ривер Плейт» дважды отыгрывался, и судя по реакции их игроков, результативная ничья на выезде их совершенно устраивала. Другое дело, что теперь они лишены преимущества домашнего поля.
За двухнедельную паузу успели прийти в себя игроки, которые были физически не готовы выступать в изначально назначенную дату. «Бока», например, сможет теперь выпустить на поле звездного вингера Кристиана Павона, а также основного вратаря Эстебана Андраду.
Однако у «Ривера», считавшегося фаворитом нынешнего противостояния, выбор в атаке все равно шире. В отличие от соперника, игравшего в довольно прямолинейные 4−4−2 или 4−2−3−1, мастер кубковых сражений Гальярдо горазд на тактические сюрпризы. Выпущенная им в первом матче схема с тремя защитниками на
В финале Кубка Либертадорес не действует правило выездного гола, поэтому в случае ничьей с любым счетом мы увидим дополнительное время. Это было бы очень символично, ведь чтобы определить победителя исторического Суперкласико, нам всем уже потребовалось много дополнительного времени.
Станислав Рынкевич