Аргентинцы высадились в Мадриде. Сегодня будет сыгран самый долгожданный матч года

Источник: Reuters

«Наших болельщиков обокрали»

«Бока» до последнего билась за то, чтобы ответное Суперкласико так и не было сыграно. В пятницу, когда стало известно, что КОНМЕБОЛ отклонил требование о дисквалификации соперника, клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. В субботу — менее, чем за двое суток до игры, когда футболисты обеих команд были уже в Мадриде, CAS отклонил апелляцию. Надо играть.

Соломоново решение Южноамериканской федерации футбола не устроило обе стороны. Если «Бока» добивалась полной отмены матча и технического поражения для соперника, то «Ривер» настаивал, что игру нельзя переносить в другую страну.

«Решение принято, каким бы абсурдным оно ни было. Когда-нибудь мы переосмыслим все, что произошло, и убедимся, что все это — позор. Поменялась вся наша система подготовки. Нам придется играть за десять тысяч километров от родины. Наших болельщиков обокрали», — возмущался главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

Болельщикам «Боки» было запрещено появляться на стадионе «Монументаль», принадлежащему их принципиальным соперникам. На «Сантьяго Бернабеу» будут пускать всех по билетам вне зависимости от клубной принадлежности. Однако даже в стане «Хуниорс» не все рады тому, что «Ривер Плейт» лишился домашнего матча.

«Нас лишили мечты пробежать круг почета по стадиону «Ривера», — с улыбкой заметил форвард «Боки» Карлос Тевес. Хотя в реальности представить такое зрелище невозможно — после издевательского круга почета живыми Тевес и его одноклубники с «Монументаля» бы не ушли.

Как бы я ни хотел, чтобы титул выиграла «Бока», игра должна проходить в нашей стране. А теперь мы увидим самый дорогостоящий товарищеский матч в истории футбола. Нам же все равно придется в следующий раз проводить Суперкласико в Аргентине. И что мы тогда будем делать? Хуан Роман Рикельме бывший футболист «Бока Хуниорс»

Ажиотаж в Мадриде

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Когда стало известно, что игра все-таки состоится в столице Испании, за сутки было подано 150 тысяч заявок на билеты. Можно было заполнить сразу два «Сантьяго Бернабеу». Обоим клубам выделили квоту в 25 тысяч билетов — 20 тысяч для болельщиков из Европы, 5000 для тех, кто готов перелететь Атлантический океан. Как стало известно, «Бока Хуниорс» продавала билеты зарегистрированным членам клуба по 3600 аргентинских песо (86 евро). Перелет из Буэнос-Айреса в Мадрид и обратно стоит порядка 1100 евро, но это если покупать авиабилеты заранее, а не за неделю.

Большинство заявок поступило от проживающих в Мадриде аргентинцев, которым выпал уникальный случай посмотреть Суперкласико. Всего 71 тысяча аргентинцев подала заявки на билеты, из них девять тысяч живут в испанской столице. Размеры аргентинской диаспоры в Мадриде впечатляют, но мы минувшим летом убедились, что для самых эмоциональных болельщиков на свете расстояния не имеют значения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrA70aUFA_2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrA70aUFA_2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrA70aUFA_2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Boca Juniors (@bocajrsoficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-05T17:48:54+00:00">5 Дек 2018 в 9:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мадридский «Реал» оставил семь тысяч билетов для своих болельщиков (не более двух в одни руки). Билеты разошлись за считанные часы — цены варьировались от 80 до 250 евро. Часть билетов сразу же попала к перекупщикам, и в интернете цена начиналась от 170 евро и достигала 2200 евро за места в вип-ложе.

Из «випов» больше всего ждали на матче появления Месси и Роналду. Аргентинец должен был вылететь в Мадрид сразу по окончании матча с «Эспаньолом», в котором он оформил дубль благодаря двум классным ударам со штрафных. Роналду возвращаться на «Бернабеу» отказался. «Раны, вызванные его уходом из клуба, еще не зажили», — объяснили испанской прессе источники, близкие к футболисту.

Полиция наготове

«Мы не можем помешать барра-бравас (представителям организованных групп болельщиков) покинуть страну, но можем предотвратить их появление на «Бернабеу», — цитирует Reuters одного из представителей правоохранительных органов Буэнос-Айреса.

В Мадриде очень серьезно готовятся к приезду аргентинских гостей. Основная задача — не дать повториться тому, что случилось в столице Аргентины, иначе перенос матча окончательно станет выглядеть идиотской затеей.

На службу выйдут 2500 полицейских, а улица Ла Кастельяна, ведущая от центра столицы к стадиону, перекрыта, чтобы полиции было легче разделить болельщиков на два непересекающихся потока.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrItCH5H7uX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrItCH5H7uX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrItCH5H7uX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Club Atlético River Plate (@carpoficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-08T18:13:37+00:00">8 Дек 2018 в 10:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наши правоохранительные органы работают в связке с аргентинскими коллегами. Где-то 400−500 прибывших болельщиков можно назвать особо опасными», — отметил тот же собеседник издания Reuters.

Определенные успехи уже есть. Так, одного из самых опасных представителей барра-бравас, имеющего криминальное прошлое, удалось вычислить и задержать по прибытии в аэропорту. Футбольного хулигана, опознанного испанским изданием EFE как Макси Маццаро, поддерживающего «Боку», выслали обратно на родину.

Прогноз невозможен

Что касается непосредственно футбола, мы находимся на неизведанной территории. Никто не способен предсказать, как столь длительная задержка ответной игры финала повлияла на эмоциональное состояние футболистов обеих команд.

С момента первой финальной встречи прошел почти месяц. По ходу яркой и увлекательной игры, завершившейся со счетом 2:2, «Ривер Плейт» дважды отыгрывался, и судя по реакции их игроков, результативная ничья на выезде их совершенно устраивала. Другое дело, что теперь они лишены преимущества домашнего поля.

За двухнедельную паузу успели прийти в себя игроки, которые были физически не готовы выступать в изначально назначенную дату. «Бока», например, сможет теперь выпустить на поле звездного вингера Кристиана Павона, а также основного вратаря Эстебана Андраду.

Однако у «Ривера», считавшегося фаворитом нынешнего противостояния, выбор в атаке все равно шире. В отличие от соперника, игравшего в довольно прямолинейные 4−4−2 или 4−2−3−1, мастер кубковых сражений Гальярдо горазд на тактические сюрпризы. Выпущенная им в первом матче схема с тремя защитниками на какое-то время озадачила оппонента, и мы можем ждать еще одного запрятанного козыря в рукаве тренера «Ривер Плейт».

В финале Кубка Либертадорес не действует правило выездного гола, поэтому в случае ничьей с любым счетом мы увидим дополнительное время. Это было бы очень символично, ведь чтобы определить победителя исторического Суперкласико, нам всем уже потребовалось много дополнительного времени.