«Астана» обыграла полуфиналиста Кубка Франции перед решающим матчем за плей-офф Лиги Европы

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Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол «Астаны» забил нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга — для него этот мяч стал первым после возвращения в клуб.

Отметим, что «Шамбли» сейчас занимает третье место в Лиге 3. Весной этого года клуб играл в полуфинале Кубка Франции, но проиграла «Лез Эрбье», который затем вылетел из третьей лиги и потерял профессиональный статус.

Напомним, что «Астана» следующий матч проведет 13 декабря во Франции, когда в рамках последнего, шестого, тура группового раунда Лиги Европы встретится с «Ренном». От исхода этой игры зависит судьба второй путевки в 1/16 финала.