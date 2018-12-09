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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла полуфиналиста Кубка Франции перед решающим матчем за плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Астаны» в рамках учебно-тренировочного сбора во Франции сыграли товарищеский матч с «Шамбли» из местной третьей лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол «Астаны» забил нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга — для него этот мяч стал первым после возвращения в клуб.

Отметим, что «Шамбли» сейчас занимает третье место в Лиге 3. Весной этого года клуб играл в полуфинале Кубка Франции, но проиграла «Лез Эрбье», который затем вылетел из третьей лиги и потерял профессиональный статус.

Напомним, что «Астана» следующий матч проведет 13 декабря во Франции, когда в рамках последнего, шестого, тура группового раунда Лиги Европы встретится с «Ренном». От исхода этой игры зависит судьба второй путевки в 1/16 финала.

Досрочно победителем группы К стало киевское «Динамо», набравшее 11 очков. Далее с восемью баллами идет «Астана», а «Ренн» с шестью очками занимает третье место. Шансов на выход из группы лишился только чешский «Яблонец», который с двумя очками замыкает таблицу группы.

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