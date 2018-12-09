Гол Бруну Алвеша спас «Парму» от поражения в матче с «Кьево»
Футболисты «Пармы» сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.
Футболисты «Пармы» сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.
В составе гостей голом отметился нападающий Мариуш Стемпиньски (46-я минута). У хозяев поля отличился защитник Бруну Алвеш (53).
Отметим, что на 73-й минуте с поля был удален защитник веронской команды Фабио Депаоли.
После этой игры «Парма» набрала 21 очко и занимает десятую строчку в турнирной таблице серии А. «Кьево», имея в активе три балла, располагается на 20-м месте.
В следующем туре «Парма» в гостях сыграет против «Сампдории», а «Кьево» на своем поле примет СПАЛ.
|Роберто Д`Аверса
|Доменико Ди Карло
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|17
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна (Италия)