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19:17 (мск), источник: Советский спорт

Гол Бруну Алвеша спас «Парму» от поражения в матче с «Кьево»

Футболисты «Пармы» сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.

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В составе гостей голом отметился нападающий Мариуш Стемпиньски (46-я минута). У хозяев поля отличился защитник Бруну Алвеш (53).

Отметим, что на 73-й минуте с поля был удален защитник веронской команды Фабио Депаоли.

После этой игры «Парма» набрала 21 очко и занимает десятую строчку в турнирной таблице серии А. «Кьево», имея в активе три балла, располагается на 20-м месте.

В следующем туре «Парма» в гостях сыграет против «Сампдории», а «Кьево» на своем поле примет СПАЛ.

Парма 1:1
Первый тайм: 0:0
Кьево
9.12.2018, 17:00 основной раунд: 15-й тур Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`Аверса Доменико Ди Карло
Голы
53′ Бруну Алвеш 22
9 Мариуш Стемпиньски (С. Пеллиссьер) 46′
Составы
Луиджи Сепе 55
Симоне Якопони 2
31′ Риккардо Гальоло 28
Алессандро Бастони 95
27′ Антонино Барилла 17
Маттео Скоццарелла 21
7′ Лука Ригони 32
Роберто Инглезе 45
72′ Бруну Алвеш 22
Марчелло Гаццола 23
66′ Антонио Ди Гаудио 20
Маттиа Спрокати 93
58′ 58′ Джонатан Бьябьяни 77
Лука Силигарди 26
70 Стефано Соррентино
5 Федерико Барба
14 Маттия Бани
29 Фабрицио Каччаторе
8 Иван Радованович
22 Джоэл Оби
27 Фабио Депаоли 4′ 73′
9 Мариуш Стемпиньски
23 Вальтер Бирса 75′
12 Боштьян Цесар
56 Перпарим Хетемай 71′ 36′
17 Эмануэле Джаккерини
31 Серджо Пеллиссьер 69′
69 Риккардо Меджорини
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 1
8 Угловые 2
16 Фолы 17
Судьи
Главный судья Федерико Ла Пенна (Италия)
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