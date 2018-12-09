Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Удинезе»
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Удине, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых
Результаты других матчей:
«Парма» — «Кьево» — 1:1,
«Эмполи» — «Болонья» — 2:1.
|Давиде Никола
|Джанпьеро Гасперини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|20
|1
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)