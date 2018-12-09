Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал Сосьедад0
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М0
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ньюкасл Юнайтед1
Вулверхэмптон Уондерерс2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит1
Рубин2
Футбол. Зарубежный
18:15
Уэска0
Реал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия1
Львов2
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур2
Кан2
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма1
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Аталанта3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
15:00
Олимпик Д1
Десна1
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло3
Фиорентина3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо4
Урал0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар4
Леванте4
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
7Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
19:47 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Удинезе»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в Удине, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился Дуван Сапата (2-я, 62-я, 80-я минуты). У хозяев гол забил Кевин Лазанья (12).

Результаты других матчей:

«Парма» — «Кьево» — 1:1,

«Эмполи» — «Болонья» — 2:1.

Удинезе 1:3
Первый тайм: 1:1
Аталанта
9.12.2018, 17:00 основной раунд: 15-й тур Dacia Arena
Главные тренеры
Давиде Никола Джанпьеро Гасперини
Голы
12′ Кевин Лазанья (М. Д`Алессандро) 15
91 Дуван Сапата (Р. Толой) 2′
91 Дуван Сапата (М. Барроу) 62′
91 Дуван Сапата (Х. Хатебур) 80′
Составы
Хуан Муссо 1
Уильям Трост-Эконг 5
Брам Найтинк 17
Хидде тер Авест 18
45+1′ Йенс Стрюгер Ларсен 19
Секу Фофана 6
Роландо Мандрагора 38
Родриго де Пауль 10
Кевин Лазанья 15
73′ Джузеппе Пеццелла 7
Фелипе Визеу 9
66′ Марко Д`Алессандро 77
Игнасио Пуссетто 23
1 Этрит Бериша
2 Рафаэл Толой
5 Андреа Мазиелло 76′
6 Хосе Луис Паломино
33 Ханс Хатебур
11 Ремо Фройлер
15 Мартен де Рон
10 Алехандро Дарио Гомес
91 Дуван Сапата
8 Робин Гозенс 78′
21 Тимоти Кастань
24 Эмилиано Ариэль Ригони 58′
99 Муса Барроу
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 20
1 Удары в створ 4
2 Угловые 7
16 Фолы 6
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Подруга Кокорина: надеюсь, что он встретит худший Новый год в своей жизни
Стало известно, кто оплачивает тренировки Медведевой у Орсера
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками
В Новый год — вторыми. «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью
К этим бы ружьям да ноги другие. Что творят наши биатлонистки
ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» и одержал 18-ю победу подряд в КХЛ
От Федорова к Овечкину. Скоро будет побит великий русский рекорд
«Пора возвращаться домой». «Динамо» прощается с Химками победой
«Реал» одержал тяжелейшую победу в матче с аутсайдером примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь