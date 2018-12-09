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20:06 (мск), источник: Sport24

Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме. Он считает, что темнокожих игроков притесняют

Молодые игроки «Ман Сити» купили дома своим мамам, но пресса подала это под разным соусом.

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В Англии снова поднята тема расизма. И она может полыхнуть. Все началось во вчерашнем матче «Челси» и «Манчестер Сити». Рахим Стерлинг тогда пошел к трибуне соперника, чтобы забрать мяч, а также услышать множество ласковых, в том числе и расистских слов, в свой адрес.

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За расследование данного дела взялись также Футбольная ассоциация Англии. Представитель лондонского клуба сообщил, что в «Челси» отсмотрели имеющиеся видеозаписи с камер видеонаблюдения с целью установить личности нарушителей, оскорблявших Стерлинга. Однако ни один человек пока что арестован не был.

Но это еще не все. После матча Стерлинг в своем инстаграме высказался по поводу всей этой истории.

«Я не из тех, кто много говорит, но сейчас я должен быть услышанным. Вы видели мою реакцию на слова в мой адрес во время игры с “Челси”. Мне не оставалось ничего другого, кроме как посмеяться»
Рахим Стерлинг

Далее Стерлинг обратил внимание на предвзятое отношение к темнокожим игрокам не только английских болельщиков, но и местной прессы. Он вспомнил историю годичной давности, когда Daily Mail опубликовала два материала на одинаковую тему под совершенно разными заголовками. Тогда молодые игроки «Манчестер Сити» Фил Фоден и Тосин Адарабиойо купили своим матерям дома по соседству. В случае с Фоденом статья вышла под заголовком «Молодой игрок “Манчестер Сити” купил дом своей маме за 2 миллиона фунтов». В случае с темнокожим Адарабиойо «20-летний игрок “Ман Сити” с зарплатой 25 тысяч фунтов в неделю купил дом за 2,25 млн фунтов, не сыграв ни одного матча в АПЛ».

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Вот что пишет Стерлинг:

«Допустим, у вас есть два молодых игрока, которые начинают карьеру в одной команде. Они совершили благородный поступок — подарили своим мамам новые дома по соседству, чтобы чаще видеться. А теперь посмотрите, как СМИ преподносят новости о белом и темнокожем игроках. Я считаю, подобное недопустимо.

Они не сделали ничего плохого, но по заголовкам можно догадаться, что на темнокожего игрока смотрят с презрением. Это способствует распространению расизма. Мое обращение к СМИ, которые удивляются, как люди могут быть расистами в наше время. Так вот, подумайте о честном пиаре и дайте всем игрокам равные шансы.

Челси 2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
8.12.2018, 20:30 основной раунд: 16-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Хосеп Гвардьола
Голы
45′ Н`Голо Канте (Э. Азар) 7
78′ Давид Луиз (Э. Азар) 30
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
63′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Н`Голо Канте 7
80′ Родригес Педро 11
65′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
90′ Эден Азар 10
Оливье Жиру 18
75′ Виллиан 22
Рубен Лофтус-Чик 12
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
18 Фабиан Делф
5 Джон Стоунс
14 Эмерик Ляпорт
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
21 Давид Сильва 68′
8 Илкай Гюндоган
26 Рияд Махрез 84′
47 Фил Фоден
19 Лерой Сане 53′
33 Габриэл Жезус
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 4
1 Угловые 13
12 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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