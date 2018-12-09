Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме. Он считает, что темнокожих игроков притесняют
Молодые игроки «Ман Сити» купили дома своим мамам, но пресса подала это под разным соусом.
Молодые игроки «Ман Сити» купили дома своим мамам, но пресса подала это под разным соусом.
В Англии снова поднята тема расизма. И она может полыхнуть. Все началось во вчерашнем матче «Челси» и «Манчестер Сити». Рахим Стерлинг тогда пошел к трибуне соперника, чтобы забрать мяч, а также услышать множество ласковых, в том числе и расистских слов, в свой адрес.
За расследование данного дела взялись также Футбольная ассоциация Англии. Представитель лондонского клуба сообщил, что в «Челси» отсмотрели имеющиеся видеозаписи с камер видеонаблюдения с целью установить личности нарушителей, оскорблявших Стерлинга. Однако ни один человек пока что арестован не был.
Но это еще не все. После матча Стерлинг в своем инстаграме высказался по поводу всей этой истории.
«Я не из тех, кто много говорит, но сейчас я должен быть услышанным. Вы видели мою реакцию на слова в мой адрес во время игры с “Челси”. Мне не оставалось ничего другого, кроме как посмеяться»
Далее Стерлинг обратил внимание на предвзятое отношение к темнокожим игрокам не только английских болельщиков, но и местной прессы. Он вспомнил историю годичной давности, когда Daily Mail опубликовала два материала на одинаковую тему под совершенно разными заголовками. Тогда молодые игроки «Манчестер Сити» Фил Фоден и Тосин Адарабиойо купили своим матерям дома по соседству. В случае с Фоденом статья вышла под заголовком «Молодой игрок “Манчестер Сити” купил дом своей маме за 2 миллиона фунтов». В случае с темнокожим Адарабиойо «20-летний игрок “Ман Сити” с зарплатой 25 тысяч фунтов в неделю купил дом за 2,25 млн фунтов, не сыграв ни одного матча в АПЛ».
Вот что пишет Стерлинг:
«Допустим, у вас есть два молодых игрока, которые начинают карьеру в одной команде. Они совершили благородный поступок — подарили своим мамам новые дома по соседству, чтобы чаще видеться. А теперь посмотрите, как СМИ преподносят новости о белом и темнокожем игроках. Я считаю, подобное недопустимо.
Они не сделали ничего плохого, но по заголовкам можно догадаться, что на темнокожего игрока смотрят с презрением. Это способствует распространению расизма. Мое обращение к СМИ, которые удивляются, как люди могут быть расистами в наше время. Так вот, подумайте о честном пиаре и дайте всем игрокам равные шансы.
|Челси
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Манчестер Сити
|Маурицио Сарри
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|13
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)