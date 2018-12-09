Шестая команда КПЛ-2018 решила расстаться с бывшим вратарем «Кайрата»

За «семиреченцев» Шабанов выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне 32-летний воспитанник алматинского футбола провел 14 матчей в премьер-лиге и пропустил 15 мячей.

До «Жетысу» Шабанов выступал за «Атырау», «Кайрат» и «Алма-Ату». В премьер-лиге он в общей сложности провел 225 матчей и пропустил 287 мячей. Имеет опыт выступлений в молодежной сборной Казахстана.