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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Шестая команда КПЛ-2018 решила расстаться с бывшим вратарем «Кайрата»

Талдыкурганский «Жетысу» решил расстаться с вратарем Андреем Шабановым, сообщает KazFootball.kz.

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За «семиреченцев» Шабанов выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне 32-летний воспитанник алматинского футбола провел 14 матчей в премьер-лиге и пропустил 15 мячей.

До «Жетысу» Шабанов выступал за «Атырау», «Кайрат» и «Алма-Ату». В премьер-лиге он в общей сложности провел 225 матчей и пропустил 287 мячей. Имеет опыт выступлений в молодежной сборной Казахстана.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Жетысу» до последнего боролся за путевку в Лигу Европы, но в итоге занял шестое место.

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