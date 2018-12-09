Шестая команда КПЛ-2018 решила расстаться с бывшим вратарем «Кайрата»
Талдыкурганский «Жетысу» решил расстаться с вратарем Андреем Шабановым, сообщает KazFootball.kz.
Талдыкурганский «Жетысу» решил расстаться с вратарем Андреем Шабановым, сообщает KazFootball.kz.
За «семиреченцев» Шабанов выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне 32-летний воспитанник алматинского футбола провел 14 матчей в
До «Жетысу» Шабанов выступал за «Атырау», «Кайрат» и «Алма-Ату». В
Отметим, что в прошедшем сезоне «Жетысу» до последнего боролся за путевку в Лигу Европы, но в итоге занял шестое место.