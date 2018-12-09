АПЛ поддержала Стерлинга, пожаловавшегося на расизм
Английская
Английская
Напомним, хавбек подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Челси» во время матча чемпионата Англии. После этого он написал обращение в Инстаграме.
— Полиция и клуб расследуют это серьезное дело, — отметил представитель АПЛ. — Лига и клубы против любых форм дискриминации в футболе. Если
|Челси
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Манчестер Сити
|Маурицио Сарри
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|13
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)