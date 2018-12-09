АПЛ поддержала Стерлинга, пожаловавшегося на расизм

Напомним, хавбек подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Челси» во время матча чемпионата Англии. После этого он написал обращение в Инстаграме.

— Полиция и клуб расследуют это серьезное дело, — отметил представитель АПЛ. — Лига и клубы против любых форм дискриминации в футболе. Если кто-то оскорбит игрока премьер-лиги на расистской почве, то непременно заслуживает наказание. Мы поддержим любые действия властей и клуба.