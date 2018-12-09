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20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АПЛ поддержала Стерлинга, пожаловавшегося на расизм

Английская премьер-лига отреагировала на обращение полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга​ к СМИ с просьбой относиться ко всем игрокам, вне зависимости от цвета их кожи, одинаково.

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Напомним, хавбек подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Челси» во время матча чемпионата Англии. После этого он написал обращение в Инстаграме.

— Полиция и клуб расследуют это серьезное дело, — отметил представитель АПЛ. — Лига и клубы против любых форм дискриминации в футболе. Если кто-то оскорбит игрока премьер-лиги на расистской почве, то непременно заслуживает наказание. Мы поддержим любые действия властей и клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Челси 2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
8.12.2018, 20:30 основной раунд: 16-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Хосеп Гвардьола
Голы
45′ Н`Голо Канте (Э. Азар) 7
78′ Давид Луиз (Э. Азар) 30
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
63′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Н`Голо Канте 7
80′ Родригес Педро 11
65′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
90′ Эден Азар 10
Оливье Жиру 18
75′ Виллиан 22
Рубен Лофтус-Чик 12
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
18 Фабиан Делф
5 Джон Стоунс
14 Эмерик Ляпорт
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
21 Давид Сильва 68′
8 Илкай Гюндоган
26 Рияд Махрез 84′
47 Фил Фоден
19 Лерой Сане 53′
33 Габриэл Жезус
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 4
1 Угловые 13
12 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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