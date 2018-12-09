«Реал» одержал тяжелейшую победу в матче с аутсайдером примеры

Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас».
Единственный мяч был забит уже на восьмой минуте встречи, отличился Гарет Бэйл, которому ассистировал Альваро Одриосола. «Уэска» оказала достойное сопротивление именитому сопернику, превзойдя его по количеству ударов по воротам.
Благодаря этой победе «Реал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 26 очков. «Уэска» (7) осталась на последнем, 20-м месте в Примере.
В следующем туре «Реал» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 декабря. «Уэска» на своём поле встретится с «Вильярреалом» (16 декабря).