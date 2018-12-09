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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» одержал тяжелейшую победу в матче с аутсайдером примеры

В матче 15-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Уэску» со счётом 1:0.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас».

Единственный мяч был забит уже на восьмой минуте встречи, отличился Гарет Бэйл, которому ассистировал Альваро Одриосола. «Уэска» оказала достойное сопротивление именитому сопернику, превзойдя его по количеству ударов по воротам.

Благодаря этой победе «Реал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 26 очков. «Уэска» (7) осталась на последнем, 20-м месте в Примере.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Реал» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 декабря. «Уэска» на своём поле встретится с «Вильярреалом» (16 декабря).

Уэска 0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
9.12.2018, 18:15 основной раунд: 15-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франсиско Родригес Сантьяго Солари
Голы
11 Гарет Бэйл (А. Одриосола) 8′
Составы
Александр Йованович 25
Хорхе Мирамон 24
Хорхе Майораль Пулидо 14
42′ Хавьер Эчейта 3
80′ Пабло Инсуа Бланко 18
Кристиан Ривера 17
Бордонадо Мойсес Гомес 6
Кучо 9
76′ Давид Феррейро 7
Сердар Гюрлер 21
19′ Хуан Агилера 5
Гонсало Мелеро 8
84′ Эсекиэль Авила 19
Самуэле Лонго 12
25 Тибо Куртуа
19 Альваро Одриосола
2 Даниэль Карвахаль 26′
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
18 Маркос Льоренте
10 Лука Модрич 66′
22 Франсиско Роман Иско
24 Дани Себальос 58′ 39′
15 Федерико Вальверде
11 Гарет Бэйл 76′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 4
11 Угловые 6
12 Фолы 10
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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