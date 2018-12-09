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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Королевская ленца. «Реал» выстрадал победу над последней командой ла лиги

Быстрый гол Гарета Бэйла так и остался единственным в матче с «Уэской» (1:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

От здравия до упокоя

«Уэска», дебютант ла лиги-2018/19, начала первый в своей истории сезон в элитном дивизионе за здравие, победив на выезде крепкий «Эйбар» (2:1), который — на минуточку — на том же самом стадионе недавно размазал «Реал» (3:0). Однако здравие это разом иссякло — в следующих 13 турах «Уэске» ни разу не удалось взять верх. Набрав в них лишь четыре очка, арагонская команда удобно расположилась на последней строчке — без особенных перспектив покинуть ее в ближайшее время.

Бэйл, бью и буду бить

Встреча с «Реалом» — проверка на прочность для любой команды. Особенно когда эта встреча — первая для соперников за все время существования испанского чемпионата. Команда Сантьяго Солари оправилась от позорного выезда в Эйбар и последние три встречи выиграла с общим счетом 10:1. Накануне «Барса» разбила в каталонском дерби «Эспаньол» (4:0), поэтому мадридцам незачем было сбавлять ход и отпускать сине-гранатовых в таблице.

Плохие новости для «Уэски» начались уже на восьмой минуте — навес Одриосолы справа выверенным ударом в касание завершил Бэйл, забивший в ла лиге впервые с 1 сентября. Валлиец мог удвоить преимущество своей команды еще до перерыва, но с его выстрелом в «девятку» справился Йованович, голкипер хозяев.

Сопротивление хозяев

Стоит отметить, «Уэску» пропущенный гол ничуть не смутил. Арагонцы сразу же получили возможность сравнять счет, но плотный удар Авилы отразил Куртуа. Давление хозяев ощущалось и в конце первого тайма, и в начале второго: особенно классной вышла атака, которая закончилась потенциально голевым ударом головой Мелеро — мяч прошел рядом со штангой. Вскоре еще одну хорошую возможность восстановить равенство на табло упустил Феррейро — вновь на высоте был бельгийский вратарь.

Бенефис Йовановича

Устав отбиваться от хозяйских атак, «Реал» вернул мяч под свой контроль и дважды заставил проявить себя Йовановича — Бэйл сделал все, чтобы оформить дубль, но серб был против. Разочарованный валлиец уступил место на поле Асенсио.

С его уходом остроты в действиях гостей поубавилось, и концовку встречи «Уэска» провела в бесконечных атаках, однако мяч никак не шел в ворота гостей. «Реал» выстрадал победу в матче с последней командой чемпионата, арагонцы продолжили свободное падение, которому пока так и не видно конца.

Уэска 0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
9.12.2018, 18:15 основной раунд: 15-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франсиско Родригес Сантьяго Солари
Голы
11 Гарет Бэйл (А. Одриосола) 8′
Составы
Александр Йованович 25
Хорхе Мирамон 24
Хорхе Майораль Пулидо 14
42′ Хавьер Эчейта 3
80′ Пабло Инсуа Бланко 18
Кристиан Ривера 17
Бордонадо Мойсес Гомес 6
Кучо 9
76′ Давид Феррейро 7
Сердар Гюрлер 21
19′ Хуан Агилера 5
Гонсало Мелеро 8
84′ Эсекиэль Авила 19
Самуэле Лонго 12
25 Тибо Куртуа
19 Альваро Одриосола
2 Даниэль Карвахаль 26′
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
18 Маркос Льоренте
10 Лука Модрич 66′
22 Франсиско Роман Иско
24 Дани Себальос 58′ 39′
15 Федерико Вальверде
11 Гарет Бэйл 76′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 4
11 Угловые 6
12 Фолы 10
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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