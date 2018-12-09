Королевская ленца. «Реал» выстрадал победу над последней командой ла лиги
Быстрый гол Гарета Бэйла так и остался единственным в матче с «Уэской» (1:0).
Быстрый гол Гарета Бэйла так и остался единственным в матче с «Уэской» (1:0).
«Уэска», дебютант ла лиги-2018/19, начала первый в своей истории сезон в элитном дивизионе за здравие, победив на выезде крепкий «Эйбар» (2:1), который — на минуточку — на том же самом стадионе недавно размазал «Реал» (3:0). Однако здравие это разом иссякло — в следующих 13 турах «Уэске» ни разу не удалось взять верх. Набрав в них лишь четыре очка, арагонская команда удобно расположилась на последней строчке — без особенных перспектив покинуть ее в ближайшее время.
Встреча с «Реалом» — проверка на прочность для любой команды. Особенно когда эта встреча — первая для соперников за все время существования испанского чемпионата. Команда Сантьяго Солари оправилась от позорного выезда в Эйбар и последние три встречи выиграла с общим счетом 10:1. Накануне «Барса» разбила в каталонском дерби «Эспаньол» (4:0), поэтому мадридцам незачем было сбавлять ход и отпускать
Плохие новости для «Уэски» начались уже на восьмой минуте — навес Одриосолы справа выверенным ударом в касание завершил Бэйл, забивший в ла лиге впервые с 1 сентября. Валлиец мог удвоить преимущество своей команды еще до перерыва, но с его выстрелом в «девятку» справился Йованович, голкипер хозяев.
Стоит отметить, «Уэску» пропущенный гол ничуть не смутил. Арагонцы сразу же получили возможность сравнять счет, но плотный удар Авилы отразил Куртуа. Давление хозяев ощущалось и в конце первого тайма, и в начале второго: особенно классной вышла атака, которая закончилась потенциально голевым ударом головой Мелеро — мяч прошел рядом со штангой. Вскоре еще одну хорошую возможность восстановить равенство на табло упустил Феррейро — вновь на высоте был бельгийский вратарь.
Устав отбиваться от хозяйских атак, «Реал» вернул мяч под свой контроль и дважды заставил проявить себя Йовановича — Бэйл сделал все, чтобы оформить дубль, но серб был против. Разочарованный валлиец уступил место на поле Асенсио.
С его уходом остроты в действиях гостей поубавилось, и концовку встречи «Уэска» провела в бесконечных атаках, однако мяч никак не шел в ворота гостей. «Реал» выстрадал победу в матче с последней командой чемпионата, арагонцы продолжили свободное падение, которому пока так и не видно конца.
|Франсиско Родригес
|Сантьяго Солари
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)