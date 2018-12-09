Королевская ленца. «Реал» выстрадал победу над последней командой ла лиги

Источник: Спорт-Экспресс

От здравия до упокоя

«Уэска», дебютант ла лиги-2018/19, начала первый в своей истории сезон в элитном дивизионе за здравие, победив на выезде крепкий «Эйбар» (2:1), который — на минуточку — на том же самом стадионе недавно размазал «Реал» (3:0). Однако здравие это разом иссякло — в следующих 13 турах «Уэске» ни разу не удалось взять верх. Набрав в них лишь четыре очка, арагонская команда удобно расположилась на последней строчке — без особенных перспектив покинуть ее в ближайшее время.

Бэйл, бью и буду бить

Встреча с «Реалом» — проверка на прочность для любой команды. Особенно когда эта встреча — первая для соперников за все время существования испанского чемпионата. Команда Сантьяго Солари оправилась от позорного выезда в Эйбар и последние три встречи выиграла с общим счетом 10:1. Накануне «Барса» разбила в каталонском дерби «Эспаньол» (4:0), поэтому мадридцам незачем было сбавлять ход и отпускать сине-гранатовых в таблице.

Плохие новости для «Уэски» начались уже на восьмой минуте — навес Одриосолы справа выверенным ударом в касание завершил Бэйл, забивший в ла лиге впервые с 1 сентября. Валлиец мог удвоить преимущество своей команды еще до перерыва, но с его выстрелом в «девятку» справился Йованович, голкипер хозяев.

Сопротивление хозяев

Стоит отметить, «Уэску» пропущенный гол ничуть не смутил. Арагонцы сразу же получили возможность сравнять счет, но плотный удар Авилы отразил Куртуа. Давление хозяев ощущалось и в конце первого тайма, и в начале второго: особенно классной вышла атака, которая закончилась потенциально голевым ударом головой Мелеро — мяч прошел рядом со штангой. Вскоре еще одну хорошую возможность восстановить равенство на табло упустил Феррейро — вновь на высоте был бельгийский вратарь.

Бенефис Йовановича

Устав отбиваться от хозяйских атак, «Реал» вернул мяч под свой контроль и дважды заставил проявить себя Йовановича — Бэйл сделал все, чтобы оформить дубль, но серб был против. Разочарованный валлиец уступил место на поле Асенсио.