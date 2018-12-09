«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», забив в концовке

В составе победителей голы на свой счёт записали Диогу Жота и Мэтт Доэрти, который отличился на второй компенсированной минуте второго тайма. В составе «сорок» отличился Айосе Перес. С 57-й минуты «Ньюкасл» играл вдесятером после того, как защитник Деандре Йедлин получил красную карточку. Таким образом, «Вулверхэмптон» одержал вторую подряд победу в АПЛ, а «Ньюкасл» продлил серию без побед до трёх матчей (одна ничья, два поражения).