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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», забив в концовке

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон».

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Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Дирек Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Диогу Жота и Мэтт Доэрти, который отличился на второй компенсированной минуте второго тайма. В составе «сорок» отличился Айосе Перес. С 57-й минуты «Ньюкасл» играл вдесятером после того, как защитник Деандре Йедлин получил красную карточку. Таким образом, «Вулверхэмптон» одержал вторую подряд победу в АПЛ, а «Ньюкасл» продлил серию без побед до трёх матчей (одна ничья, два поражения).

«Вулверхэмптон» (22 очка) располагается на десятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» (13) — на 15-й строчке.

Ньюкасл Юнайтед 1:2
Первый тайм: 1:1
Вулверхэмптон Уондерерс
9.12.2018, 19:00 основной раунд: 16-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Эшпириту Санту Нуну
Голы
23′ Айосе Перес (Х. Рондон) 17
18 Диогу Жота (Элдер Кошта) 17′
2 Мэтт Доэрти 90+4′
Составы
Мартин Дубравка 12
90+6′ Киран Кларк 2
Джамал Ласкеллес 6
57′ ДеАндре Йедлин 22
18′ Ки Сон Ен 4
Мохамед Диаме 10
Мэтт Ритчи 11
Айосе Перес 17
46′ Федерико Фернандес 18
Хавьер Манкильо 19
86′ Хосе Саломон Рондон 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
89′ Кристиан Атсу 30
Кенеди 15
11 Руй Патрисиу
2 Мэтт Доэрти 33′
5 Райан Беннетт 80′
15 Вилли Боли
16 Конор Коади 72′
29 Рубен Винагре
8 Рубен Невеш
18 Диогу Жота 73′
27 Ромен Саисс 60′
9 Рауль Хименес
10 Элдер Кошта 76′ 65′
28 Жоау Моутинью
37 Адама I Траоре 60′
17 Морган Гиббс-Уайт 61′
Статистика
2 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
4 Угловые 6
9 Фолы 17
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
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