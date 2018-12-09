Слуцкий остался вНАКладе. «Витесс» проиграл аутсайдеру

Источник: Спорт-Экспресс

«НАК Бреда» — «Витесс» — 2:1 (1:0)

Голы: Те Вреде, 45+1 (1:0). Линссен, 72 (1:1). Ферсхурен, 84 (2:1).

Нереализованный пенальти: Фор, 43 (мимо).

«НАК Бреда»: ван Лер, Споркследе (ван Анхолт, 37), Кох, Кломп, Лейг, Найхолт, Метс, Ферсхурен, Те Вреде, Росхевел (Мюрен, 87), Корте (Эль-Аллуши, 79).

«Витесс»: Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Теландер, Дуки, Сереро, Фор (Беренс, 81), Беро, Линссен, Эдегор, Дарфалу.

Предупреждения: Беро, 45. Метс, 82.

Удаление: Беро, 90+2.

Судья: Линдхаут (Голландия).

9 декабря. Бреда. Стадион «Rat Verlegh Stadion».

Арнемцы быстро поехали… и снова стали запрягать

С первых минут гости активно пошли вперед, чередуя атаки правым и левым флангам. Непосредственное участие в них принимали знакомые российским болельщикам Караваев и Бюттнер.

Первый полноценный момент у ворот аутсайдера не заставил ждать. Уже на 8-й минуте Эдегор выполнил кросс в штрафную, где Дарфалу в борьбе попытался пробить головой — мяч заметался между двумя защитниками НАК. Показалось, что один из них подыграл себе рукой, но судьи позволили продолжить игру. Только после этого хозяева вспомнили о своем статусе и стали напрягать защиту соперника. Или это «Витесс» позволил сопернику большее.

Так или иначе, но после довольно комфортного начала встречи защита гостей была вынуждена трудиться по полной программе. И если удару Росхейвела в касание после скоростной контратаки через левый фланг не хватило точности, то уже через минуту Эдуарду спас «Витесс». Вратарь в последний момент сумел вытащить мяч из-под перекладины.

Команда Слуцкого попыталась исправить ситуацию. Все тот же норвежец Эдегор пробил издали, но мяч разминулся с «девяткой». Следом «Витесс» попытался выпросить пенальти, но делал это Линссен зря — он проиграл позицию в штрафной без фола со стороны соперника.

ВАР всему голова

Игра смотрелась живо, не хватало только голов. А в самом конце первого тайма главными героями стали люди из «будки справедливости». Сначала с помощью ВАР был назначен пенальти в ворота НАК за снос Бюттнера на линии штрафной. Фор стал вторым игроком «Витесса» подряд, не забившим с «точки» (в прошлом туре Линссен при счете 1:1 в игре с «Эмменом» также был неточен). Промахнулся хавбек, пытаясь техничным ударом отправить мяч в «девятку».

Не прошло и двух минут, как современные технологии снова вступили в дело. На этот раз судьи с помощью ВАР установили, что офсайда в моменте с голом те Вреде не случилось. Ликованию домашней команды, хоть и отсроченному разбирательствами, не было предела.

Одного Караваева мало

Гол в раздевалку добавил сил команде из Бреды. Почти сразу после начала второго тайма Росхевел упустил шанс сделать счет 2:0. Глядя на то, как у его команды мало что получается, Слуцкий пытался поделиться позитивной энергетикой с игроками, постоянно подсказывал, что нужно делать.

Попытки «Витесса» атаковать выглядели сумбурными и отвечали на выпады НАК прямолинейно — забросами и ударами со средней и дальней дистанции. И это, как ни странно, принесло плоды. Очередной навес Караваева в штрафную нашел голову Линссена, который точно пробил в противоход вратарю.

Сравняв счет, «Витесс» прибавил и получил шанс, чтобы выйти вперед, но Фор головой не смог как следует пробить по мячу. Как и в конце первого тайма, наказание за расточительность не заставило себя ждать. Простая, казалось бы, атака правым флангом вкупе с позиционной ошибкой Дуки позволила Версхуэрену оказаться лицом к лицу с вратарем гостей. В такой ситуации Эдуарду не смог спасти команду, и НАК снова вышла вперед. Ко всему прочему в конце игры вторую желтую карточку получил Беро. С «ВВВ-Венло» команда Слуцкого будет играть без словацского хавбека.