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9 декабря, источник: Чемпионат.com

«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛом, Кришито был удалён на 11-й минуте

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал СПАЛ. Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:1.

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В составе хозяев гол забил польский форвард Кшиштоф Пёнтек, который благодаря этому мячу вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А. За СПАЛ отличился нападающий Андреа Петанья. Генуэзская команда с 11-й минуты играла вдесятером после того, как бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито получил прямую красную карточку. Таким образом, «Дженоа» продлил серию без побед в чемпионате до девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений), а СПАЛ не смог победить в шестой встрече турнира кряду (три ничьи, три поражения).

«Дженоа» (16 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, СПАЛ (15) — на 16-м месте.

Дженоа 1:1
Первый тайм: 1:1
СПАЛ
9.12.2018, 20:00 основной раунд: 15-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Чезаре Пранделли Леонардо Семпличи
Голы
38′ Кшиштоф Пентек 9
37 Андреа Петанья (Д. Фелипе) 15′
Составы
Йонуц Раду 97
11′ Доменико Кришито 4
Давиде Бираски 14
Кристиан Ромеро 17
Дарко Лазович 22
Оскар Хильемарк 88
Кшиштоф Пентек 9
Кристиан Куаме 11
45′ Педру Перейра 32
Корай Гюнтер 3
90′ Раньери Гимарайнш Сандру 30
Эрвин Зуканович 87
55′ 66′ Мигел Велозу 44
Эстебан Ролон 18
1 Альфред Гомис
14 Кевин Бонифаци 34′
23 Франческо Викари 81′
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе
19 Ясмин Куртич
29 Мануэль Лаццари
93 Мохамед Фарес
7 Мирко Антенуччи
6 Симоне Миссироли 69′
8 Маттиа Валоти
28 Паскуале Скьяттарелла 76′
16 Мирко Вальдифиори 87′
37 Андреа Петанья 82′ 25′
10 Серджо Флоккари 85′
Статистика
1 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 23
2 Удары в створ 5
1 Угловые 6
10 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
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