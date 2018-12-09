«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛом, Кришито был удалён на 11-й минуте

В составе хозяев гол забил польский форвард Кшиштоф Пёнтек, который благодаря этому мячу вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А. За СПАЛ отличился нападающий Андреа Петанья. Генуэзская команда с 11-й минуты играла вдесятером после того, как бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито получил прямую красную карточку. Таким образом, «Дженоа» продлил серию без побед в чемпионате до девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений), а СПАЛ не смог победить в шестой встрече турнира кряду (три ничьи, три поражения).