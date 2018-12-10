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01:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» и «Торино» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футболисты «Милана» и «Торино» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии.

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Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0.

«Милан» с 26 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Торино» — 6-й (22).

Милан 0:0
Первый тайм: 0:0
Торино
9.12.2018, 22:30 основной раунд: 15-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Вальтер Маццарри
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
38′ Кристиан Сапата 17
8′ Иньяцио Абате 20
Рикардо Родригес 68
Темуе Бакайоко 14
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
Гонсало Игуаин 9
Патрик Кутроне 63
71′ Хакан Чалханоглу 10
Самуэль Кастильехо 7
39 Сальваторе Сиригу
5 Армандо Иццо 35′
30 Коффи Джиджи
33 Николя Нкулу 16′
34 Ола Эйна
23 Суалихо Мейте
88 Томас Ринкон
9 Андреа Белотти
15 Кристиан Ансальди 90′
21 Алехандро Беренгер
8 Даниэле Базелли 81′ 70′
7 Саша Лукич
14 Сильва Яго Фальке 69′
11 Симоне Дзадза
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
11 Угловые 3
10 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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