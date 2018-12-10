«Милан» и «Торино» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футболисты «Милана» и «Торино» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футболисты «Милана» и «Торино» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0.
«Милан» с 26 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Торино» — 6-й (22).
|Дженнаро Гаттузо
|Вальтер Маццарри
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)