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01:14 (мск), источник: ТАСС

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» и стал обладателем Кубка Либертадорес

ТАСС, 10 декабря. Аргентинский «Ривер Плейт» одержал победу над аргентинским клубом «Бока Хуниорс» со счетом 3:1 в дополнительное время ответного матча финала Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки. Обе команды представляют Буэнос- Айрес, ответная игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В составе «Ривер Плейт» забитым мячом отметился Лукас Пратто (68-я минута), у соперников отличился Дарио Бенедетто (44). Победный мяч на 109-й минуте забил полузащитник Хуан Кинтеро, еще один гол на 120-й минуте забил полузащитник Гонсало Мартинес. На 92-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Боки Хуниорс» Вилмар Барриос.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. «Ривер Плейт», игравший в финале турнира в шестой раз, стал четырехкратным обладателем титула, в предыдущий раз команда завоевывала трофей в 2015 году. Клуб «Бока Хуниорс», который является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес, вышел в финал соревнований в 11-й раз, в последний раз клуб выигрывал турнир в 2007 году. Чаще всех Кубок Либертадорес выигрывал аргентинский «Индепендьенте» (7).

Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», представляющих Буэнос-Айрес, считается одним из самых принципиальных в мировом футболе, они впервые сыграли друг с другом в финале Кубка Либертадорес. «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны, «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место, выиграв 33 титула.

Из Буэнос-Айреса в Мадрид

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Первый матч финала Кубка Либертадорес, прошедший на домашнем стадионе «Боки Хуниорс», завершился вничью — 2:2. Встреча должна была состояться 10 ноября, но была перенесена на следующий день из-за сильного дождя.

Ответная игра была запланирована на 24 ноября, однако перед матчем на автобус с футболистами «Бока Хуниорс» напали болельщики «Ривер Плейт». Нападавшие разбили камнями окна автобуса, в результате чего несколько футболистов получили порезы. Для разгона агрессивно настроенных фанатов полиция применила слезоточивый газ. В результате инцидента в больницу были доставлены полузащитник Пабло Перес и нападающий команды Карлос Тевес.

Сначала матч был отложен на два часа, затем перенесен на следующий день. Но руководство клуба «Бока Хуниорс» потребовало перенести матч из-за повреждений своих футболистов. Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сначала приняло решение перенести игру на неопределенный срок, потом, после встречи с президентами обоих клубов, была определена дата, а затем было решено провести ответный матч финала турнира в Мадриде на домашнем стадионе «Реала».

Однако руководство клуба «Бока Хуниорс» не согласилось с этим решением и потребовало дисквалификации «Ривер Плейт». Клуб обратился с соответствующим иском в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отказал в срочном рассмотрении дела клуба «Бока Хуниорс».

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