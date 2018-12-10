«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» и стал обладателем Кубка Либертадорес

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В составе «Ривер Плейт» забитым мячом отметился Лукас Пратто (68-я минута), у соперников отличился Дарио Бенедетто (44). Победный мяч на 109-й минуте забил полузащитник Хуан Кинтеро, еще один гол на 120-й минуте забил полузащитник Гонсало Мартинес. На 92-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Боки Хуниорс» Вилмар Барриос.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. «Ривер Плейт», игравший в финале турнира в шестой раз, стал четырехкратным обладателем титула, в предыдущий раз команда завоевывала трофей в 2015 году. Клуб «Бока Хуниорс», который является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес, вышел в финал соревнований в 11-й раз, в последний раз клуб выигрывал турнир в 2007 году. Чаще всех Кубок Либертадорес выигрывал аргентинский «Индепендьенте» (7).
Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», представляющих Буэнос-Айрес, считается одним из самых принципиальных в мировом футболе, они впервые сыграли друг с другом в финале Кубка Либертадорес. «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны, «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место, выиграв 33 титула.
Первый матч финала Кубка Либертадорес, прошедший на домашнем стадионе «Боки Хуниорс», завершился вничью — 2:2. Встреча должна была состояться 10 ноября, но была перенесена на следующий день из-за сильного дождя.
Ответная игра была запланирована на 24 ноября, однако перед матчем на автобус с футболистами «Бока Хуниорс» напали болельщики «Ривер Плейт». Нападавшие разбили камнями окна автобуса, в результате чего несколько футболистов получили порезы. Для разгона агрессивно настроенных фанатов полиция применила слезоточивый газ. В результате инцидента в больницу были доставлены полузащитник Пабло Перес и нападающий команды Карлос Тевес.
Сначала матч был отложен на два часа, затем перенесен на следующий день. Но руководство клуба «Бока Хуниорс» потребовало перенести матч из-за повреждений своих футболистов. Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сначала приняло решение перенести игру на неопределенный срок, потом, после встречи с президентами обоих клубов, была определена дата, а затем было решено провести ответный матч финала турнира в Мадриде на домашнем стадионе «Реала».
Однако руководство клуба «Бока Хуниорс» не согласилось с этим решением и потребовало дисквалификации «Ривер Плейт». Клуб обратился с соответствующим иском в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отказал в срочном рассмотрении дела клуба «Бока Хуниорс».