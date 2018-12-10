Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
9.12
Реал Сосьедад1
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
9.12
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.12
Бетис2
Райо Вальекано0
Все события
Фоторепортажи
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
14:47 (мск), источник: Vesti.kz

Тысячи фанатов уволились с работы ради поездки на финал Кубка Либертадорес

Игра прошла в Мадриде.

Наверх
Источник: Reuters

Тысячи фанатов «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» пожертвовали своей работой ради поездки на финал Кубка Либертадорес. Об этом сообщает Eurosport.

«Тысячи фанатов “Бока Хуниорс” и “Ривер Плейта” были уволены, потому что поехали на ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадрид. Так они отреагировали на информацию, что не смогут отвлечься от дел ради просмотра матча», — пишет твиттер FAteam.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Некоторые обменяли свои машины на билет и возможность попасть на матч», — рассказали болельщики «Боки».

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй финальный матч состоялся в в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «Ривера» со счетом 3:1 в дополнительное время.

Читайте также
Авторитет Суперкласико спасла сумасшедшая концовка. Вы когда-нибудь такое видели?

В основное время встречи соперники обменялись голами: у «Бока Хуниорс» забил Дарио Бенедетто (44-я минута), в составе «Ривер Плейта» отличился Лукас Пратто (68-я).

На 92-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Боки» Вилмар Барриос. На 109-й минуте Хуан Кинтеро вывел номинальных хозяев вперед, а в компенсированное время третий мяч «Ривера» забил Гонсало Мартинес.

Первая игра финала, состоявшаяся 11 ноября на поле «Боки», завершилась со счетом 2:2. Изначально ответный матч должен был пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль», но из-за беспорядков, устроенных фанатами хозяев, забросавших камнями автобус с игроками «Боки», в результате чего несколько футболистов пострадали, встреча сначала была перенесена на сутки, а затем было объявлено, что она состоится 9 декабря на «Сантьяго Бернабеу».

«Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес в четвертый раз в истории и впервые с 2015 года. «Бока Хуниорс» является шестикратным победителем турнира.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" пропустил в концовке и прервал победную серию в КХЛ
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону
Бешеная стюардесса и роковая Загитова: россиянки взяли Канаду
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
Держись, Голландия! Сборная РФ едет в страну коньков и тюльпанов
Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»
Бе: Логинов? Когда попался на допинге, уважения не вернешь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь