Тысячи фанатов уволились с работы ради поездки на финал Кубка Либертадорес

Источник: Reuters

Тысячи фанатов «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» пожертвовали своей работой ради поездки на финал Кубка Либертадорес. Об этом сообщает Eurosport.

«Тысячи фанатов “Бока Хуниорс” и “Ривер Плейта” были уволены, потому что поехали на ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадрид. Так они отреагировали на информацию, что не смогут отвлечься от дел ради просмотра матча», — пишет твиттер FAteam.

«Некоторые обменяли свои машины на билет и возможность попасть на матч», — рассказали болельщики «Боки».

Второй финальный матч состоялся в в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «Ривера» со счетом 3:1 в дополнительное время.

В основное время встречи соперники обменялись голами: у «Бока Хуниорс» забил Дарио Бенедетто (44-я минута), в составе «Ривер Плейта» отличился Лукас Пратто (68-я).

На 92-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Боки» Вилмар Барриос. На 109-й минуте Хуан Кинтеро вывел номинальных хозяев вперед, а в компенсированное время третий мяч «Ривера» забил Гонсало Мартинес.

Первая игра финала, состоявшаяся 11 ноября на поле «Боки», завершилась со счетом 2:2. Изначально ответный матч должен был пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль», но из-за беспорядков, устроенных фанатами хозяев, забросавших камнями автобус с игроками «Боки», в результате чего несколько футболистов пострадали, встреча сначала была перенесена на сутки, а затем было объявлено, что она состоится 9 декабря на «Сантьяго Бернабеу».