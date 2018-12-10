Эсеола: Чемпионаты Украины и Казахстана находятся примерно на одном уровне
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола сравнил чемпионаты Украины и Казахстана, передает Prosports.kz со ссылкой на ua.tribuna.com.
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола сравнил чемпионаты Украины и Казахстана, передает Prosports.kz со ссылкой на ua.tribuna.com.
Также игрок рассказал, почему не играет за сборную Украины.
— То есть, на данный момент ты являешься одним из лучших украинских форвардов?
— В этом году — да.
— Так почему же, по твоему мнению, одного из лучших украинских нападающих не вызывают в сборную?
— По
— Если сравнивать этот чемпионат с украинским?
— На данный момент, думаю, они примерно на одном уровне, — сказал Эсеола.
— Ты сильнее Яремчука, Беседина, Кулача, Борячука, которых вызывают в сборную?
— Яремчук — хороший нападающий. Беседин? Без комментариев. Кулача я не считаю нападающим. А Борячука я не знаю.
— Сейчас ты бы усилил игру сборной Украины?
— Я не могу судить. Однако хуже
— Ты говорил, что сыграть за сборную Украину — это твоя маленькая мечта.
— Да. Я патриот, я здесь родился и вырос. Думаю, больше эмоций быть не может, чем в тот момент, когда ты слышишь гимн, и вся страна на тебя смотрит.
— У тебя был шанс играть за сборную Нигерии?
— Да. Отец мне предлагал, но я не захотел.
— Почему?
— Потому что я родился в Украине. Я не совсем понимаю вопросы с натурализацией футболистов. Как я могу переживать за сборную и страну, в которой я ни разу не был?
— На сколько процентов ты чувствуешь себя нигерийцем, а на сколько — украинцем?
— Нигерийцем я ощущаю себя только с физической точки зрения. А Украина — в сердце, — отметил Эсеола.