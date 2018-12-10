Эсеола: Чемпионаты Украины и Казахстана находятся примерно на одном уровне

Также игрок рассказал, почему не играет за сборную Украины.

— То есть, на данный момент ты являешься одним из лучших украинских форвардов?

— В этом году — да.

— Так почему же, по твоему мнению, одного из лучших украинских нападающих не вызывают в сборную?

— По каким-то меркам чемпионат Казахстана — не показатель. Однако, я считаю, что это не так.

— Если сравнивать этот чемпионат с украинским?

— На данный момент, думаю, они примерно на одном уровне, — сказал Эсеола.

— Ты сильнее Яремчука, Беседина, Кулача, Борячука, которых вызывают в сборную?

— Яремчук — хороший нападающий. Беседин? Без комментариев. Кулача я не считаю нападающим. А Борячука я не знаю.

— Сейчас ты бы усилил игру сборной Украины?

— Я не могу судить. Однако хуже кого-либо я точно не буду. В этом году, в нынешней форме.

— Ты говорил, что сыграть за сборную Украину — это твоя маленькая мечта.

— Да. Я патриот, я здесь родился и вырос. Думаю, больше эмоций быть не может, чем в тот момент, когда ты слышишь гимн, и вся страна на тебя смотрит.

— У тебя был шанс играть за сборную Нигерии?

— Да. Отец мне предлагал, но я не захотел.

— Почему?

— Потому что я родился в Украине. Я не совсем понимаю вопросы с натурализацией футболистов. Как я могу переживать за сборную и страну, в которой я ни разу не был?

— На сколько процентов ты чувствуешь себя нигерийцем, а на сколько — украинцем?