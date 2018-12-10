Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
9.12
Реал Сосьедад1
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
9.12
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.12
Бетис2
Райо Вальекано0
Все события
Фоторепортажи
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
14:58 (мск), источник: Prosports.kz

Эсеола: Чемпионаты Украины и Казахстана находятся примерно на одном уровне

Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола сравнил чемпионаты Украины и Казахстана, передает Prosports.kz со ссылкой на ua.tribuna.com.

Наверх

Также игрок рассказал, почему не играет за сборную Украины.

— То есть, на данный момент ты являешься одним из лучших украинских форвардов?

— В этом году — да.

— Так почему же, по твоему мнению, одного из лучших украинских нападающих не вызывают в сборную?

— По каким-то меркам чемпионат Казахстана — не показатель. Однако, я считаю, что это не так.

— Если сравнивать этот чемпионат с украинским?

— На данный момент, думаю, они примерно на одном уровне, — сказал Эсеола.

— Ты сильнее Яремчука, Беседина, Кулача, Борячука, которых вызывают в сборную?

— Яремчук — хороший нападающий. Беседин? Без комментариев. Кулача я не считаю нападающим. А Борячука я не знаю.

— Сейчас ты бы усилил игру сборной Украины?

— Я не могу судить. Однако хуже кого-либо я точно не буду. В этом году, в нынешней форме.

— Ты говорил, что сыграть за сборную Украину — это твоя маленькая мечта.

— Да. Я патриот, я здесь родился и вырос. Думаю, больше эмоций быть не может, чем в тот момент, когда ты слышишь гимн, и вся страна на тебя смотрит.

— У тебя был шанс играть за сборную Нигерии?

— Да. Отец мне предлагал, но я не захотел.

— Почему?

— Потому что я родился в Украине. Я не совсем понимаю вопросы с натурализацией футболистов. Как я могу переживать за сборную и страну, в которой я ни разу не был?

— На сколько процентов ты чувствуешь себя нигерийцем, а на сколько — украинцем?

— Нигерийцем я ощущаю себя только с физической точки зрения. А Украина — в сердце, — отметил Эсеола.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Наши европейские амбиции
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону
Бешеная стюардесса и роковая Загитова: россиянки взяли Канаду
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
Держись, Голландия! Сборная РФ едет в страну коньков и тюльпанов
Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»
Бе: Логинов? Когда попался на допинге, уважения не вернешь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь