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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

Бразилец Исаэль нашел себе новый клуб после ухода из «Кайрата»

За алматинскую команду он выступал с 2014 года.

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Бывший игрок алматинского «Кайрата» бразильский полузащитник Исаэль Барбоза нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Transfermarkt, Исаэль продолжит карьеру в клубе «Джохор Дарул Тазим» — действующий чемпион Малайзии, обладатель Кубка АФК 2015 года (Азиатской конфедерации футбола). Туда он перешел на правах свободного агента.

Об уходе Исаэля из «Кайрата» стало известно 25 ноября. Футболист покинул алматинский клуб в связи с истечением контракта.

В «Кайрат» Исаэль перешел летом 2014 года. За пять лет он сыграл за алматинский клуб 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. За это время бразилец четырежды становился серебряным и один раз бронзовым медалистом чемпионата, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

До «Кайрата» бразилец выступал за российский «Краснодар», португальский «Насиональ» и турецкий «Гиренсунспор», а на родине защищал цвета «Форталезы», «Коритибы», «Спорт Ресифи» и родного «Гремио».

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