«Тараз» возглавил экс-тренер «Кайрата» и сборной Казахстана
Клуб вернулся в
Клуб вернулся в
59-летний казахстанский специалист Вахид Масудов назначен на пост главного тренера «Тараза», сообщает официальный сайт клуба.
Представление нового главного тренера коллективу «Тараза» состоялось сегодня, 10 декабря. В 1999—2000 годах Масудов уже возглавлял клуб.
В прошедшем сезоне «Тараз» под руководством Нуркена Мазбаева занял второе место в первой лиге, завоевав путевку в
Добавим, что помимо «Тараза» Масудов возглавлял такие команды, как «Кайрат», «Тараз», «Шахтер», «Локомотив» (ныне — «Астана»), «Атырау», «Восток» и «Ордабасы», а также молодежную и национальную сборные Казахстана. В 2009 году завоевал Кубок страны в качестве главного тренера «Атырау».