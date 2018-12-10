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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» возглавил экс-тренер «Кайрата» и сборной Казахстана

Клуб вернулся в премьер-лигу.

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59-летний казахстанский специалист Вахид Масудов назначен на пост главного тренера «Тараза», сообщает официальный сайт клуба.

Представление нового главного тренера коллективу «Тараза» состоялось сегодня, 10 декабря. В 1999—2000 годах Масудов уже возглавлял клуб.

В прошедшем сезоне «Тараз» под руководством Нуркена Мазбаева занял второе место в первой лиге, завоевав путевку в премьер-лигу.

Добавим, что помимо «Тараза» Масудов возглавлял такие команды, как «Кайрат», «Тараз», «Шахтер», «Локомотив» (ныне — «Астана»), «Атырау», «Восток» и «Ордабасы», а также молодежную и национальную сборные Казахстана. В 2009 году завоевал Кубок страны в качестве главного тренера «Атырау».

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