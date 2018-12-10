Авторитет Суперкласико спасла сумасшедшая концовка. Вы когда-нибудь такое видели?

Источник: AFP 2018

Чтобы определить обладателя Кубка Либертадорес, потребовалось 210 минут игрового времени и месяц на выяснение, где и как эти игровые минуты пройдут.

За этот месяц произошло много всего: фанаты «Ривер Плейта» закидали камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс», игроков отвезли в больницу из-за отравления слезоточивым газом, ответный матч откладывали на час и на день, затем перенесли из Буэнос-Айреса в Мадрид и до последнего пытались отменить через Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

И до сих пор не все готовы поверить в то, что с финальным свистком перуанского арбитра сериал закончился. Всегда можно подать апелляцию. Те же, кто был минувшим вечером на поле «Сантьяго Бернабеу», результат признали.

Для меня все кончено. «Ривер» победил. Вот уже 60 дней продолжается эта история, и теперь не осталось ничего, кроме печали. Гильермо Баррос Скелотто главный тренер «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» считался фаворитом противостояния и победил вполне заслуженно, хотя в первом тайме игроки «Боки» могли забить больше одного мяча. Даже бывшие — в одном из эпизодов защитник «Ривера» Хонатан Майдана выносил мяч из штрафной и едва не срезал его в собственные ворота. Майдана играл за «Боку» 10 лет назад и даже выигрывал с клубом Кубок Либертадорес.

Автором первого гола стал Дарио Бенедетто, который не умеет забивать обычные голы. Только значимые. Его статистика: ноль голов в шести матчах аргентинской суперлиги, пять голов в шести матчах плей-офф Кубка Либертадорес.

За исключением гола Бенедетто, в первый час игры не происходило ничего особенного. Команды показали то, чем так славится Южная Америка: шумных болельщиков, борьбу и страсть в каждом эпизоде, дух вечного противостояния. Не хватало только футбола. Финал Кубка Либертадорес завершал футбольный уикенд, запечатлевший тактическую дуэль Гвардиолы и Сарри, и после такого аргентинское побоище выглядело по-любительски простовато.

«Только мы пытались победить. Только мы весь матч провели на чужой половине поля», — заявил после матча футболист «Ривер Плейт» Гонсало Мартинес. Когда «Ривер» сравнял счет после гениальной комбинации, показалось, что Лео Месси точно не выдержит и выбежит на поле, чтобы принять участие в празднике.

Авторитет Суперкласико спасла сумасшедшая концовка. Естественно, для определения победителя потребовалось дополнительное время. Это были полчаса, ради которых стоило ждать целый месяц.

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Оставшаяся в меньшинстве после удаления Барриоса «Бока» стала постепенно проседать под натиском соперника. Вышедший на замену колумбиец Хуан Кинтеро, запомнившийся по игре на чемпионате мира в России, пару раз пробил сильно выше ворот, а затем выдал потрясающий удар под перекладину.

Перспектива увидеть серию послематчевых одиннадцатиметровых ударов, которая по законам жанра должна была закончиться где-то со счетом 16−15, растворилась в оре фанатов «Ривер Плейта». «Бока» билась до самого конца, несмотря на севшие батарейки и травму Фернандо Гаго (доигрывали вдевятером). Вратарь Эстебан Андрада начал исполнять вратаря-гонялу со 110-й минуты, а на концовку поселился в чужой штрафной площади. Феерическая развязка, в которой восемь полевых и вратарь «Боки» умудряются организовать давление на «Ривер», бьют в штангу, но в итоге пропускают по-хоккейному. В пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BIiZkJNRegI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трофей, названный в честь освободителей Южной Америки от колонизаторов, был вручен победителям в самом сердце родины колонизаторов. На протяжении всей осени в Испании спорили о том, можно ли проводить матч Ла Лиги в США, а в итоге Испания сама приняла чужой праздник.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrMAqkTHiwS/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Club Atlético River Plate (@carpoficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-10T01:02:53+00:00">9 Дек 2018 в 5:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, одним из итогов всего произошедшего безумия станет дальнейшее продвижение статусных футбольных матчей на международные рынки. Финал Кубка Либертадорес увезли из Аргентины вынужденно, но маркетологи обязательно просчитают, насколько успешным стало его проведение в Европе. Опустевший в часы игры Буэнос-Айрес прилип к экранам, и при этом игру «Боки» с «Ривером» увидели куда больше европейцев, чем если бы она проходила согласно изначальному плану.

В век глобализации место проведения матча не имеет такого значения, как прежде. Буэнос-Айрес просто на несколько дней переехал в Мадрид, как переезжал в Санкт-Петербург и другие русские города этим летом. Относящиеся с религиозным трепетом к своему футболу аргентинцы (на трибунах плакали минуты с 17-й матча) поедут за ним хоть на край света.

И если Европа получила еще одно социально-маркетинговое исследование, то Южная Америка получила редкий шанс прорекламировать внутренний футбол, в котором эмоции — главный экспортный товар.

Довольно странно попадать сразу на финал Кубка Либертадорес, не зная подавляющего большинства игроков на поле. Как будто пришел в гости к друзьям, когда они смотрят последний в сезоне эпизод незнакомого сериала. И сразу после титров возникает вопрос: а может, стоит посмотреть его целиком?