Авторитет Суперкласико спасла сумасшедшая концовка. Вы когда-нибудь такое видели?
«Бока» и «Ривер» дали хорошую рекламу футболу Южной Америки.
«Бока» и «Ривер» дали хорошую рекламу футболу Южной Америки.
Чтобы определить обладателя Кубка Либертадорес, потребовалось 210 минут игрового времени и месяц на выяснение, где и как эти игровые минуты пройдут.
За этот месяц произошло много всего: фанаты «Ривер Плейта» закидали камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс», игроков отвезли в больницу
И до сих пор не все готовы поверить в то, что с финальным свистком перуанского арбитра сериал закончился. Всегда можно подать апелляцию. Те же, кто был минувшим вечером на поле «Сантьяго Бернабеу», результат признали.
Для меня все кончено. «Ривер» победил. Вот уже 60 дней продолжается эта история, и теперь не осталось ничего, кроме печали.
«Ривер Плейт» считался фаворитом противостояния и победил вполне заслуженно, хотя в первом тайме игроки «Боки» могли забить больше одного мяча. Даже бывшие — в одном из эпизодов защитник «Ривера» Хонатан Майдана выносил мяч из штрафной и едва не срезал его в собственные ворота. Майдана играл за «Боку» 10 лет назад и даже выигрывал с клубом Кубок Либертадорес.
Автором первого гола стал Дарио Бенедетто, который не умеет забивать обычные голы. Только значимые. Его статистика: ноль голов в шести матчах аргентинской суперлиги, пять голов в шести матчах
За исключением гола Бенедетто, в первый час игры не происходило ничего особенного. Команды показали то, чем так славится Южная Америка: шумных болельщиков, борьбу и страсть в каждом эпизоде, дух вечного противостояния. Не хватало только футбола. Финал Кубка Либертадорес завершал футбольный уикенд, запечатлевший тактическую дуэль Гвардиолы и Сарри, и после такого аргентинское побоище выглядело
«Только мы пытались победить. Только мы весь матч провели на чужой половине поля», — заявил после матча футболист «Ривер Плейт» Гонсало Мартинес. Когда «Ривер» сравнял счет после гениальной комбинации, показалось, что Лео Месси точно не выдержит и выбежит на поле, чтобы принять участие в празднике.
Оставшаяся в меньшинстве после удаления Барриоса «Бока» стала постепенно проседать под натиском соперника. Вышедший на замену колумбиец Хуан Кинтеро, запомнившийся по игре на чемпионате мира в России, пару раз пробил сильно выше ворот, а затем выдал потрясающий удар под перекладину.
Перспектива увидеть серию послематчевых одиннадцатиметровых ударов, которая по законам жанра должна была закончиться
Трофей, названный в честь освободителей Южной Америки от колонизаторов, был вручен победителям в самом сердце родины колонизаторов. На протяжении всей осени в Испании спорили о том, можно ли проводить матч Ла Лиги в США, а в итоге Испания сама приняла чужой праздник.
Возможно, одним из итогов всего произошедшего безумия станет дальнейшее продвижение статусных футбольных матчей на международные рынки. Финал Кубка Либертадорес увезли из Аргентины вынужденно, но маркетологи обязательно просчитают, насколько успешным стало его проведение в Европе. Опустевший в часы игры
В век глобализации место проведения матча не имеет такого значения, как прежде.
Довольно странно попадать сразу на финал Кубка Либертадорес, не зная подавляющего большинства игроков на поле. Как будто пришел в гости к друзьям, когда они смотрят последний в сезоне эпизод незнакомого сериала. И сразу после титров возникает вопрос: а может, стоит посмотреть его целиком?
Станислав Рынкевич